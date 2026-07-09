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DIRLJIV PRIZOR /

Luka Dončić objavio emotivne fotografije s kćerkicama usred borbe za skrbništvo

Luka Dončić objavio emotivne fotografije s kćerkicama usred borbe za skrbništvo
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Foto: Chris Graythen/Getty images/Profimedia

NBA zvijezda raznježila je pratitelje fotografijama s kćerima Gabrijelom i Olivijom, dok s bivšom partnericom Anamarijom Goltes vodi postupak oko skrbništva nad njihovim kćerima

9.7.2026.
14:22
Hot.hr
Chris Graythen/Getty images/Profimedia
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Slovenski košarkaš Luka Dončić (27) još je jednom pokazao koliko mu obitelj znači. Zvijezda Los Angeles Lakersa objavila je na društvenim mrežama fotografiju na kojoj uživa u društvu svojih kćerkica Gabrijele (3) i Olivije (1), a prizori su brzo privukli pažnju njegovih brojnih pratitelja. 

Ova objava dolazi nakon izazovnog razdoblja za mladog sportaša. Dončić je ranije ove godine prekinuo zaruke sa slovenskom manekenkom Anamarijom Goltes (28), s kojom je godinama bio u vezi. Par je ljubavnu priču započeo još u mladosti, a nakon nekoliko godina veze zaručili su se 2023. godine. Iste godine postali su roditelji prve kćeri Gabrijele, dok su 2025. dobili i drugu kćer Oliviju.

Luka Dončić objavio emotivne fotografije s kćerkicama usred borbe za skrbništvo
Foto: Instagram - screenshot

Nakon prekida veze, u javnosti se počelo govoriti o situaciji oko skrbništva nad djecom. Dončić je navodno podnio zahtjev za privremenu mjeru kako bi osigurao pravo na redovito viđanje svojih kćeri.

Unatoč velikom pritisku i brojnim obvezama koje nosi njegova sportska karijera, Dončić je više puta isticao koliko mu je važna uloga oca. Za njega su, osim košarke, upravo kćeri najveći izvor sreće i motivacije.

Luka DončićLuka DoncicBorba Za SkrbništvoAnamaria Goltes
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