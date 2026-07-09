Luka Dončić objavio emotivne fotografije s kćerkicama usred borbe za skrbništvo

Slovenski košarkaš Luka Dončić (27) još je jednom pokazao koliko mu obitelj znači. Zvijezda Los Angeles Lakersa objavila je na društvenim mrežama fotografiju na kojoj uživa u društvu svojih kćerkica Gabrijele (3) i Olivije (1), a prizori su brzo privukli pažnju njegovih brojnih pratitelja.

Ova objava dolazi nakon izazovnog razdoblja za mladog sportaša. Dončić je ranije ove godine prekinuo zaruke sa slovenskom manekenkom Anamarijom Goltes (28), s kojom je godinama bio u vezi. Par je ljubavnu priču započeo još u mladosti, a nakon nekoliko godina veze zaručili su se 2023. godine. Iste godine postali su roditelji prve kćeri Gabrijele, dok su 2025. dobili i drugu kćer Oliviju.

Foto: Instagram - screenshot

Nakon prekida veze, u javnosti se počelo govoriti o situaciji oko skrbništva nad djecom. Dončić je navodno podnio zahtjev za privremenu mjeru kako bi osigurao pravo na redovito viđanje svojih kćeri.

Unatoč velikom pritisku i brojnim obvezama koje nosi njegova sportska karijera, Dončić je više puta isticao koliko mu je važna uloga oca. Za njega su, osim košarke, upravo kćeri najveći izvor sreće i motivacije.