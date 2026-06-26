Mještani otkrili koje nekretnine posjeduje Luka Dončić i dotakli se glasina o vezi s Breskvicom

Slovenski košarkaš Luka Dončić (27) dio zarade ostvarene tijekom uspješne NBA karijere ulagao je u nekretnine, a njegova imovina u Sloveniji procjenjuje se na nekoliko milijuna eura. U rodnoj Ljubljani posjeduje više nekretnina, među kojima su i dvije luksuzne vile vrijedne gotovo dva milijuna eura, no, prema pisanju srpskih medija, slobodno vrijeme u domovini najradije provodi u stanu u središtu grada, piše portal Mondo.

Život u luksuzu i miru

Stanovnici Ljubljane tvrde kako se Dončić rijetko može vidjeti u vilama na rubnim dijelovima grada te da mu više odgovara mirniji život u centru. „Živi u centru Ljubljane, u mirnoj četvrti. Iako ima nekoliko vrijednih nekretnina, odlučio je ostati u stanu i tamo provodi većinu vremena kada je u Sloveniji“, ispričao je jedan sugrađanin.

Sličnu priču potvrdio je i lokalni taksist koji ističe da je košarkaš ostao skroman unatoč velikom bogatstvu. Prema njegovim riječima, Dončić nekretnine promatra i kao ulaganje, a ne kao mjesta za život.

„Luka je vrlo prizemljen. Ne trebaju mu ogromne kuće da bi bio sretan. Ljudi koji žive u njegovoj blizini kažu da je uvijek pristojan i srdačan kada ga sretnu“, rekao je taksist za Kurir.

Glasine o vezi s Breskvicom

U posljednje vrijeme mnogo se govorilo i o Dončićevu privatnom životu. Pojavile su se glasine o prekidu veze sa slovenskom manekenkom Anamarijom Goltes, s kojom ima dvije kćeri, kao i nagađanja o navodnoj povezanosti sa srpskom pjevačicom Breskvicom (25). Međutim, takve su se priče pokazale neutemeljenima.

Foto: Marko Seper/PIXSELL

Podsjetimo, Dončić i Anamarija upoznali su se još kao djeca, a njihova je veza godinama slovila kao jedna od najstabilnijih u svijetu sporta. Anamarija se bavila plesom, radila kao fitness instruktorica i ostvarila uspješnu karijeru modela nakon studija ekonomije u Ljubljani.

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