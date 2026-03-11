Tragovi 'nevolja u raju' bili su javni: Je li Dončić ovime puno prije dao naslutit prekid veze?

Nakon višetjednog nagađanja o ljubavnom životu zvijezde Los Angeles Lakersa Luke Dončića (27), košarkaš je jučer konačno prekinuo šutnju i potvrdio da je ljubavi s dugogodišnjom partnericom i zaručnicom Anamarijom Goltes došao kraj. Dončić je prekid potvrdio za ESPN, a izvori bliski paru navode da se Luka bori za skrbništvo nad njihove dvije kćeri, dvogodišnjom Gabrielom i Olivijom koja je rođena u prosincu prošle godine.

"Svoje kćeri volim više od ičega i učinio sam sve što sam mogao da tijekom sezone budu sa mnom u SAD-u, ali to nije bilo moguće. Zato sam nedavno donio tešku odluku o prekidu zaruka", stoji u Dončićevoj izjavi dostavljenoj ESPN-u. "Sve što radim, radim za sreću svojih kćeri i uvijek ću se boriti da budem s njima i pružim im najbolji mogući život", dodao je.

Dao naslutiti 'nevolje u raju'

I premda je vijest o prekidu jednog od najstabilnijih parova u svijetu sporta šokirala mnoge, ako se pomnije pogleda Dončićev Instagram profil, iz istog je vidljivo kako je košarkaš u nekim od ranijih objava indirektno dao naslutiti da postoje 'nevolje u raju'.

Naime, prva objava koja se iz današnje perspektive može protumačiti kao takva datira u studeni prošle godine kad je Luka starijoj kćeri čestitao drugi rođendan. Košarkaš je tada podijelio nekoliko fotografija djevojčice uz koje je napisao: 'Sretan rođendan moja mala princezo! Donosiš najviše radosti u moj život! Volim te i jako mi nedostaješ i jedva čekam da te vidim'.

Istovremeno, čestitku djevojčici je tada uputila i mama Anamaria koja je pak putem svog Instagram profila podijelila fotografiju na kojoj malenu drži za ruku uz jednako dirljivu posvetu. Zanimljivo je kako su godinu ranije, za prvi rođendan, Luka i Anamaria podijelili zajedničku čestitku koja je sadržavala niz fotografija na kojima oboje poziraju sa svojom djevojčicom.

Također, da nešto ne štima u obitelji poznatog košarkaša dalo se naslutiti i kad je na svijet stigla druga kći Olivia. Za razliku od zajedničke objave kojom su otkrili rođenje prve kćeri, ovaj put dvojac je putem Instagrama objavio zasebne fotografije malene Olivije na kojima se nisu označili, a izostali su i međusobni lajkovi.

Goltes zatražila plaćanje alimentacije

Inače, ranije u utorak portal TMZ objavio je da je Goltes od Dončića zatražila plaćanje alimentacije i odvjetničkih troškova. Izvori upoznati sa situacijom tvrde da je zahtjev podnesen u Kaliforniji, gdje je jedna od kćeri s Dončićem provela samo tri mjeseca prošlog proljeća, dok druga nikada nije ni boravila u toj saveznoj državi. Navode i da Dončić "nije znao" za podneseni zahtjev.

Isti izvori dodaju kako je Dončić, koji je u kolovozu potpisao trogodišnje produljenje ugovora s Lakersima vrijedno oko 152 milijuna eura, oduvijek financijski zbrinjavao svoju obitelj te bez ograničenja pokriva sve troškove svojih kćeri.

