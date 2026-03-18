Hrvatska u SAD dolazi kao velesila: 'Ljudi jedne stvari uopće nisu ni svjesni'

Franko Andrijašević, nekadašnji najbolji igrač HNL-a, nedavno je gostovao u Maksanovom korneru i u posljednjem bloku podcasta podijelio svoja razmišljanja o budućnosti hrvatske nogometne reprezentacije i očekivanjima od nadolazećeg Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi. Nakon 5 godina igranja nogometa u Kini i povratka na domaće travnjake, Andrijašević s velikim zanimanjem prati put Vatrenih prema novom velikom natjecanju.

Andrijašević je izrazio čvrsto uvjerenje u snagu momčadi Zlatka Dalića, ističući da vjeruje u još jedan jako dobar turnir. Posebno je pohvalio način na koji je reprezentacija odradila posljednje kvalifikacije, za koje kaže da ne pamti kada su prošle tako glatko, bez uobičajene drame do zadnjeg kola. Krajem ožujka i početkom travnja Vatreni u SAD-u igraju protiv Kolumbije i Brazila.

Utakmicu protiv Kolumbije odigrat će 27. ožujka u 0:30, dok će 1. travnja u 2:00 ujutro po hrvatskom vremenu s druge strane naše reprezentacije stati Brazil. Oba susreta igraju se na Camping World stadionu u Orlandu. Zanimljivo je kad pričamo o Kolumbiji da je vrlo izgledno da bismo se upravo s Luisom Diazom i ekipom mogli susresti u šesnaestini finala SP-a.

To će se dogoditi ako i jedni i drugi zauzmemo drugo mjesto u svojim skupinama. Uz Kolumbiju, u grupi K su Portugal, Uzbekistan i još jedna reprezentacija, koju ćemo saznati nakon dodatnih kvalifikacija. Hrvatska nogometna reprezentacija je, podsjetimo, u skupini L zajedno s Engleskom, Ganom i Panamom.

"Istina, Hrvatska je zasluženo ugledna i cijenjena. S obzirom što smo napravili na zadnja dva SP-a i kako smo prošli suvereno ove kvalifikacije, to smo i zaslužili. Ovaj put je stvarno bilo od početka do kraja fenomenalno u kvalifikacijama. Svaka čast i izborniku Daliću na svemu što je dao za reprezentaciju, kao i senatorima Modriću, Perišiću i svima ostalima", rekao je Andrijašević.

Ipak, upozorava da će put do treće uzastopne medalje biti iznimno težak, iako bi to bilo fenomenalno da se i treći put zaredom s SP-a vratimo s medaljom...

"Bilo bi fenomenalno vratiti se s medaljom, ali bit će teško. Nekako su sada svi puno više fokusirani na nas nego što je to bilo prije. Mislim da nas možda prije nisu ni toliko ozbiljno shvaćali, a sad već imamo respekt, tako da će biti teško."

Pripremne utakmice protiv nogometnih velesila poput Brazila i Kolumbije, smatra Andrijašević, najbolji su dokaz ugleda koji hrvatska nogometna reprezentacija danas uživa u svijetu.

Na pitanje što bi smatrao uspjehom na Mundijalu, Andrijašević je ponudio odgovor koji nadilazi puko osvajanje medalje. Za njega je ključno da se Hrvatska ponovno pokaže u pravom svjetlu.

"Po meni bi bio uspjeh da se ponovno pokaže ono naše: snaga, želja, volja. To je ono što mi pokazujemo uvijek. Nekad rezultat može biti ovakav ili onakav, nekad imaš sreće, nekad ne. Pogledajmo samo penale koji su na zadnja dva prvenstva bili na našoj strani", objasnio je.

Prisjetio se bolnog poraza od Turske 2008. godine kao trenutka velike sportske nepravde, ali i kao dokaza da se u životu i sportu sve na kraju vrati.

"To što se vratilo na zadnja dva svjetska prvenstva, mislim da bi na kraju svi potpisali. Zbog toga, čak i ako se ne dođe do medalje, a daš sve od sebe i pokažeš taj duh, po meni je to uspjeh."

Kada je riječ o kapetanu Luki Modriću, Andrijašević nije štedio riječi hvale, nazvavši ga sportskim fenomenom i maestrom koji je jedan od milijun igrača.

"Bogu hvala da su ga i ozljede zaobišle pa u tim godinama može igrati na tako visokom nivou. Samo riječi hvale za sve što je učinio za hrvatski nogomet. Nije lako konstantno ponavljati vrhunske sezone, ali on to uspijeva. Jednostavno brine o sebi i svaka mu čast", istaknuo je Andrijašević, dodavši kako ga posebno fascinira poštovanje koje Modrić uživa diljem svijeta.

Za kraj, Andrijašević je dao i svoju prognozu favorita Svjetskog prvenstva. Kao glavnog kandidata za naslov vidi Španjolsku, za koju kaže da ima mladu i trofeja željnu ekipu.

Kao reprezentaciju koja bi mogla iznenaditi, takozvanog "underdoga", izdvojio je Japan.

"Japanci su mi se pokazali kao dosta dobri i mislim da bi mogli ponovno na ovom Svjetskom prvenstvu napraviti neke zanimljive stvari", zaključio je.

Iz svega rečenog jasno je da Andrijašević s optimizmom, ali i realnošću, gleda na budućnost Vatrenih. Vjeruje u njihovu snagu i mentalitet, pozivajući na podršku momčadi koja je, kako kaže, to zaslužila svime što je postigla u proteklom desetljeću.

Što je sve Franko Andrijašević rekao u podcastu Net.hr-a Maksanov korner o Hrvatskoj na SP-u

