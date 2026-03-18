U predizbornoj utrci Hitler i Zielinski: 'Potpuno je izmaklo kontroli, moja žena plače'

Mali gradić u Francuskoj od svega 2785 stanovnika postao je viralna senzacija uoči općinskih izbora, a razlog je potpuno bizaran: njegov gradonačelnik, koji se u nedjelju natječe za reizbor, preziva se Hittler.

Kao da to nije dovoljno, jedan od njegova dva protivnika preziva se Zielinski.

"Potpuno je poludjelo“, požalio se BBC-ju Charles Hittler, gradonačelnik Arcis-sur-Aubea.

"Cijeli život su se povremeno šalili na račun mog imena. Ponekad su ljudi crtali brkove na mojim izbornim plakatima. Nikada to nije bila velika stvar.

Ali sada je izmaklo kontroli. Vidio sam članke na internetu u kojima piše '37 posto stanovnika Arcisa su Hitlerovci!' Moja žena plače", rekao je gradonačelnik.

Administrativna glavobolja

Francuske društvene mreže preplavljene su "duhovitim" objavama o utrci između pokojnog njemačkog diktatora Adolfa Hitlera i ukrajinskog modernog heroja, ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Francuski gradonačelnik Hittler smatra, pažnje je previše.

"Da ljudi pričaju o gradu i našoj politici, to bi bilo jedno. Ali sve što ih zanima su naša imena“, primijetio je.

Pa dobro, kako je ovaj umirovljeni francuski voditelj laboratorija dobio svoje prezime i zašto ga nije promijenio?

"Moja obitelj dolazi iz sjeverne Alzasije [uz njemačku granicu], a moj otac je bio pastir. U ratu je odveden u Njemačku u sklopu njihovog programa prisilnog rada“, započeo je objašnjavati gradonačelnik Hittler.

"Nakon što se vratio, upoznao je moju majku. Svi su govorili: 'Moraš promijeniti ime.' To je bila 1949. Rat je bio nedavna uspomena. Ali to je bila ogromna administrativna glavobolja i koštalo bi puno novca, pa to nisu učinili.“

'Kad postanete poznati, ime nije važno'

U Francuskoj je, kaže, ostalo svega nekoliko pojedinaca s ovim prezimenom. Njegovi rođaci koji se jednako prezivaju imali su djevojčice pa je prezime polako nestajalo.

Jedan od njegovih sinova izgovara ime "Hit-lay" kako bi izbjegao sramotu, a unuci su uzeli prezimena svojih majki.

Ali, gradonačelnik zato ima kćer koja se preziva Hitler i snahu, i one se također kandidiraju za vijećnike na općinskim izborima u drugim gradovima u Francuskoj.

"Kad jednom postanete poznati, ime više nije važno. Ljudi gledaju osobu koja stoji iza imena. Za moje poznanike bio sam samo 'Monsieur Charles'. Zato sam odlučio zadržati ime“, objasnio je svoju odluku gradonačelnik.

'Mislio sam da je to samo glupa šala'

I dok Charles Hittler predvodi listu desnog centra u Arcis-sur-Aubeu, njegov protivnik Antoine Renault-Zielinski (28) dolazi s krajnje desnog Patriotskog pokreta.

Carinik je koji je nedavno stigao u Arcis, a drugi dio prezimena dolazi od njegove majke Poljakinje.

"Ljudi me često pitaju jesam li u rodu sa Zelenskim na što moram odgovoriti ne, ističući da poljsko prezime završava na 'i', a ukrajinsko na 'y'“, objasnio je Zielinski za BFMTV.

"U nedjelju sam počeo viđati poruke o našim imenima kako kruže na X-u i mislio sam da je to samo glupa šala. Ali postupno sam shvatio da svi pričaju o nama!", kaže i nastavlja:

"Razumijem zašto ljudi to smatraju zabavnim. Osobno, mene to ne nasmijava, ali mi niti ne smeta. Bilo bi bolje da ljudi pričaju o Arcisu iz drugih razloga, ali barem smo na karti.“

U nedjeljnom drugom krugu izbora u Arcis-sur-Aubeu, dakle, Hittler se suočava s Renault-Zielinskim i trećom kandidatkinjom, Annie Soucat. U prvom krugu Hittler je vodio s malom razlikom u odnosu na druga dva kandidata.

