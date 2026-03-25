Luka Dončić bivšu zaručnicu 'bocnuo' komentarom kojim propitkuje njezinu inteligenciju

Luka Dončić, zvijezda Los Angeles Lakersa i jedan od najpoznatijih slovenskih košarkaša svih vremena, trenutno se nalazi na sudu s bivšom zaručnicom, 28-godišnjom manekenkom Anamarijom Goltes. I dok ona od njega zahtijeva alimentaciju za život i odgoj dviju kćerkica, Dončić joj je u odgovoru na tužbu "fino" odgovorio.

Sa svojom opakom odvjetnicom, Dončić je od suda zatražio da u potpunosti odbaci Anamarijin zahtjev za alimentacijom i pokrivanjem ogromnih sudskih troškova.

Kako su naveli u obrazloženju, zahtjev njegove zaručnice je proceduralno manjkav i pravno neosnovan, a uz to - i podnesen na krivom mjestu! Naime, zahtjev je podnesen u Kaliforniji, a ne u Sloveniji, gdje kćeri s majkom Anamarijom i žive.

Kako bi dodatno "zapaprio" svoj odgovor, poručio joj je da "pogleda kartu svijeta".

Podsjetimo, prije negoli je Anamaria uopće podnijela dokumente za alimentaciju u Kaliforniji, Dončić je zahtjev podnio u Sloveniji, gdje 2-godišnja Gabriela i 3-mjesečna Olivia i žive.

