PREKO SUDA /

Luka Dončić bivšu zaručnicu 'bocnuo' komentarom kojim propitkuje njezinu inteligenciju

Luka Dončić bivšu zaručnicu 'bocnuo' komentarom kojim propitkuje njezinu inteligenciju
Foto: profimedia

Slovenski košarkaš Luka Dončić narugao se na ručun donedavne zaručnice, i to preko sudskih spisa u kojima je njezino obrazovanje doveo u pitanje

25.3.2026.
13:17
Hot.hr
profimedia
Luka Dončić, zvijezda Los Angeles Lakersa i jedan od najpoznatijih slovenskih košarkaša svih vremena, trenutno se nalazi na sudu s bivšom zaručnicom, 28-godišnjom manekenkom Anamarijom Goltes. I dok ona od njega zahtijeva alimentaciju za život i odgoj dviju kćerkica, Dončić joj je u odgovoru na tužbu "fino" odgovorio.

Luka Dončić bivšu zaručnicu 'bocnuo' komentarom kojim propitkuje njezinu inteligenciju
Foto: Victor Joly/Alamy/Profimedia

Sa svojom opakom odvjetnicom, Dončić je od suda zatražio da u potpunosti odbaci Anamarijin zahtjev za alimentacijom i pokrivanjem ogromnih sudskih troškova.

Kako su naveli u obrazloženju, zahtjev njegove zaručnice je proceduralno manjkav i pravno neosnovan, a uz to - i podnesen na krivom mjestu! Naime, zahtjev je podnesen u Kaliforniji, a ne u Sloveniji, gdje kćeri s majkom Anamarijom i žive.

Kako bi dodatno "zapaprio" svoj odgovor, poručio joj je da "pogleda kartu svijeta".

Podsjetimo, prije negoli je Anamaria uopće podnijela dokumente za alimentaciju u Kaliforniji, Dončić je zahtjev podnio u Sloveniji, gdje 2-godišnja Gabriela i 3-mjesečna Olivia i žive. 

Luka Dončić Anamaria Goltes Prekid Ljubav Veze Alimentacija
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
