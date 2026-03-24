'KRALJICA RAZVODA' /

Luka Dončić angažirao opaku odvjetnicu koju plaća čak 1.000 dolara po satu

Luka Dončić angažirao opaku odvjetnicu koju plaća čak 1.000 dolara po satu
Foto: Cindy Ord/Getty images/Profimedia

27-godišnji slovenski košarkaš Luka Dončić prekinuo je zaruke sa 28-godišnjom manekenkom Anamarijom Goltes, a u pravnoj bitci za skrbništvo nad njihove dvije kćeri zastupat će ga odvjetnica koja je vodila rastavu Angeline Jolie, Kim Kardashian i mnogih drugih poznatih faca

24.3.2026.
8:59
Hot.hr
Cindy Ord/Getty images/Profimedia
Kako se nedavno pročulo da je slavni slovenski košarkaš Luka Dončić prekinuo zaruke sa zaručnicom Anamarijom Goltes, ubrzo je čitav slučaj završio pod povećalom znatiželjne javnosti koju sada zanima pravna bitka za skrbništvo nad njihovim dvjema kćerima, Gabrijelom i Olivijom, a ponajviše alimentacija.

Luka Dončić angažirao opaku odvjetnicu koju plaća čak 1.000 dolara po satu
Foto: Kevan Brooks/AdMedia/Sipa Press/Profimedia

S obzirom da je riječ o vrlo unosnoj pravnoj bitci koja uključuje jedno od najpoznatijih imena iz svijeta košarke, nije ni čudo da je Dončić angažirao i Lauru Wasser, odvjetnicu koja iza sebe ima čitav niz poznatih klijenata.

Američka odvjetnica Laura Wasser u svom portfelju klijenata ima Angelinu Jolie, Kim Kardashian, Demi Moore, Nicole Kidman, kao i čitav niz drugih poznatih zvijezda čiji su razvodi izazivali veliko zanimanje, a kako je njezino ime postalo poznato u svijetu razvoda, ni ne čudi da je Wesser od sebe izgradila uspješan brend. S obzirom na iskustvo, ni ne čudi podatak stranih medija Wesser za svoe odvjetničke usluge naplaćuje čak 1.000 dolara po satu.

Luka Dončić angažirao opaku odvjetnicu koju plaća čak 1.000 dolara po satu
Foto: Victor Joly/Alamy/Profimedia

Premda su slučajevi kojim se bavila bili jedni od najeksponiranijih holivudskih razvoda, jedno od glavnih pravila uspješne američke odvjetnice je da se stvari rješavaju iza zatvorenih vrata, putem medijacije i dijaloga dviju "zaraćenih" strana.

Moćna američka odvjetnica na svome radnome stolu sada ima slučaj Luke Dončića koji tvrdi kako je cijelo vrijeme financijski uzdržavao obitelj te zahtijeva da mu se omogući hitan susret s kćerima. Međutim, možemo očekivati kako će ga odvjetnica poticati da svoje ljubavne i obiteljske probleme ne rješava javno, već u privatnosti kako bi se pokušao izbjeći odlazak u sudnicu, a time i još veći medijski kaos.

Luka DončićRastavaRastava BrakaAnamaria GoltesOdvjetnica Za Razvode
