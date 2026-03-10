FREEMAIL
NASTAO SKANDAL /

Tko je bivša djevojka Luke Dončića? Imaju dvoje djece i trebali su se vjenčati na ljeto, ali...

Tko je bivša djevojka Luke Dončića? Imaju dvoje djece i trebali su se vjenčati na ljeto, ali...
Foto: Victor Joly/Alamy/Profimedia

Dončić je svojedobno u emisiji Headliners with Rachel Nichols otkrio da su se upoznali u istom kampu u koji i danas povremeno dolazi

10.3.2026.
17:20
Hot.hr
Victor Joly/Alamy/Profimedia
Svjetski mediji posljednjih dana intenzivno pišu o slovenskoj NBA zvijezdi Luki Dončiću i njegovoj dugogodišnjoj partnerici, slovenskoj manekenki Anamariji Goltes. Povod su sve glasnija nagađanja o njihovom prekidu, koja su mnoge iznenadila jer je par donedavno djelovao skladno, a prošle godine dobili su i drugo dijete.

Prema pisanju srpskog portala Telegraf, izvor blizak paru tvrdi da Dončić i Goltes više nisu zajedno te da je otkazano i vjenčanje koje je navodno bilo planirano za srpanj. „Anamaria i Luka više nisu zajedno. I njihovo je okruženje iznenađeno jer su prije samo tri i pol mjeseca dobili drugo dijete“, rekao je anonimni izvor. Ipak, službene potvrde o prekidu zasad nema.

Digitalni tragovi ih razotkrili

Sumnje su dodatno potaknute aktivnostima na društvenim mrežama. Goltes je s Instagrama uklonila fotografije romantičnih zaruka, a otkako su u prosincu objavili da su dobili drugu kćer Oliviju, par nije objavio nijednu zajedničku fotografiju. Oboje su inače poznati po tome da privatni život drže podalje od javnosti pa na nagađanja o ljubavnim problemima zasad nisu reagirali.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ANAMARIA (@anamariagoltes)

Tko je Anamaria Goltes?

Goltes je diplomirana ekonomistica koja je karijeru usmjerila prema modelingu i društvenim mrežama. Studirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani, a dio studija završila je online dok je živjela u Dallasu s Dončićem. Kao influencericu na Instagramu prati više od 275 tisuća ljudi, a često dijeli sadržaj vezan uz fitness, putovanja i svakodnevni život. Rođena je i odrasla u slovenskom gradiću Zagorje ob Savi, a više od deset godina bavila se plesom prije nego što se posvetila drugim projektima. Na društvenim mrežama često govori o važnosti fizičke aktivnosti i zdravog načina života. Pokrenula je i vlastiti online fitness program za žene, s planovima treninga i savjetima o prehrani.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ANAMARIA (@anamariagoltes)

Surađivala je s više modnih brendova i agencija. Među ostalim, radila je kampanje za slovensku modnu kuću Lisca te je bila ambasadorica njihove linije kozmetike. U manekenskom svijetu surađivala je i s agencijama poput Immortal Model Management i Campbell Models. Svojedobno je bila i zaštitno lice kolekcije nakita slovenske tvrtke Zlatarna Celje.

Goltes i Luka Dončić poznati su kao veliki ljubitelji pasa. Par je godinama imao dva pomeranca, koji su se često pojavljivali na njihovim društvenim mrežama i u medijima, a u međuvremenu pružaju dom još nekoliko pasa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ANAMARIA (@anamariagoltes)

Ljubav iz djetinjstva

Njihova ljubavna priča započela je još u tinejdžerskim danima. Upoznali su se na ljetovanju na otoku Krku, kada su imali tek 12 i 13 godina.

Tko je bivša djevojka Luke Dončića? Imaju dvoje djece i trebali su se vjenčati na ljeto, ali...
Foto: Vid Ponikvar/Sportida/Sipa Press/Profimedia

Dončić je svojedobno u emisiji Headliners with Rachel Nichols otkrio da su se upoznali u istom kampu u koji i danas povremeno dolazi. U vezi su službeno od 2016. godine, a košarkaš je Goltes zaprosio u srpnju 2023. na Bledu. Zajedno imaju dvije kćeri, Gabrielu i Oliviju. Vjenčanje se navodno trebalo održati na ljeto.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Luka Doncic (@lukadoncic)

Nema javnih reakcija para

U međuvremenu su se pojavile i nove informacije. Prema nekim medijima, Goltes je napustila Sjedinjene Američke Države i s kćerima se vratila u Europu. Slovenski portal Trma.si piše da su problemi u vezi trajali već neko vrijeme te navodi i incident iz prosinca 2025., kada je Goltes navodno tijekom Dončićeva posjeta rodilištu pozvala policiju. Prema njihovim tvrdnjama, policija na kraju nije morala intervenirati jer se situacija smirila, a službene pojedinosti o događaju nisu objavljene. Unatoč brojnim nagađanjima, Dončić i Goltes zasad se nisu javno oglasili o svom odnosu pa ostaje nejasno što se točno događa u njihovom privatnom životu. Dodatne špekulacije pojavile su se i oko navodnih simpatija košarkaša prema američkoj glumici Madelyn Cline, no ni te informacije zasad nisu potvrđene.

 

