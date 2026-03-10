FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BRAVO! /

Nijemci pali u Našicama, Nexe izborio play-off Europske lige

Nijemci pali u Našicama, Nexe izborio play-off Europske lige
×
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nexe ulazi u playoff kao drugi u skupini sa 6 bodova

10.3.2026.
21:39
Hina
Davor Javorovic/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Rukometaši Nexea slavili su u 6. kolu Europske lige u Našicama protiv njemačkog Hannovera s 26-23 (14-9) i plasirali se u daljnje natjecanje. 

Ivan Barbić je predvodio Nexe s 9 golova,  Aleksandar Bakić je zabio pet, a Luka Moslavac 4 gola, dok je Wilhelm Poulsen s 5 golova predvodio Nijemce. 

Hannover je kao prvi u skupini s 8 bodova izravno izborio četvrtfinale, a Nexe će kao drugi sa 6 bodova u playoff. 

POGLEDAJTE VIDEO: Uskoro pada odluka o Poljudu, simbolu Splita i Dalmacije

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx