Nijemci pali u Našicama, Nexe izborio play-off Europske lige

Rukometaši Nexea slavili su u 6. kolu Europske lige u Našicama protiv njemačkog Hannovera s 26-23 (14-9) i plasirali se u daljnje natjecanje.

Ivan Barbić je predvodio Nexe s 9 golova, Aleksandar Bakić je zabio pet, a Luka Moslavac 4 gola, dok je Wilhelm Poulsen s 5 golova predvodio Nijemce.

Hannover je kao prvi u skupini s 8 bodova izravno izborio četvrtfinale, a Nexe će kao drugi sa 6 bodova u playoff.

