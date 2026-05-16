TKO SE ZADNJI SMIJE?

Englezi nas opet ismijavaju: 'Hrvatski dres djeluje kako kombinacija jakne i košulje'

Englezi nas opet ismijavaju: 'Hrvatski dres djeluje kako kombinacija jakne i košulje'
Foto: JC Ruiz/Sipa USA/PIXSELL

Hrvatska je već odigrala dvije utakmice u novoj garnituri protiv Kolumbije i Brazila

16.5.2026.
11:46
Sportski.net
JC Ruiz/Sipa USA/PIXSELL
Manje od mjesec dana ostalo je do početka Svjetskog prvenstva koje 11. lipnja otvaraju Meksiko i Južna Afrika na stadionu Azteca u Mexico Cityju. Na turniru će prvi put sudjelovati 48 reprezentacija, a finale je zakazano za 19. srpnja.

Uoči Mundijala, engleski mediji sve više analiziraju sudionike, a Daily Mail je objavio anketu u kojoj čitatelji biraju najljepše dresove turnira. Među njima je i hrvatski domaći dres, koji su Englezi opisali kao zanimljiv spoj tradicionalnog kvadratičnog uzorka i modernog dizajna.

"Hrvatski domaći dres zadržao je prepoznatljivi kockasto-šahovski uzorak i onu kombinaciju boja koja pomalo podsjeća na američke zalogajnice uz autocestu. Ali sada ima i središnji rez zbog kojeg djeluje kao kombinacija jakne i košulje. I nekako, sve to opet izgleda dobro. Kao i gostujući dres u nekoliko nijansi plave."

Hrvatska je već odigrala dvije utakmice u novoj garnituri protiv Kolumbije i Brazila, dok je dizajn ranije izazvao podijeljene reakcije navijača.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
