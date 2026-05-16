Englezi nas opet ismijavaju: 'Hrvatski dres djeluje kako kombinacija jakne i košulje'

Manje od mjesec dana ostalo je do početka Svjetskog prvenstva koje 11. lipnja otvaraju Meksiko i Južna Afrika na stadionu Azteca u Mexico Cityju. Na turniru će prvi put sudjelovati 48 reprezentacija, a finale je zakazano za 19. srpnja.

Uoči Mundijala, engleski mediji sve više analiziraju sudionike, a Daily Mail je objavio anketu u kojoj čitatelji biraju najljepše dresove turnira. Među njima je i hrvatski domaći dres, koji su Englezi opisali kao zanimljiv spoj tradicionalnog kvadratičnog uzorka i modernog dizajna.

"Hrvatski domaći dres zadržao je prepoznatljivi kockasto-šahovski uzorak i onu kombinaciju boja koja pomalo podsjeća na američke zalogajnice uz autocestu. Ali sada ima i središnji rez zbog kojeg djeluje kao kombinacija jakne i košulje. I nekako, sve to opet izgleda dobro. Kao i gostujući dres u nekoliko nijansi plave."

Hrvatska je već odigrala dvije utakmice u novoj garnituri protiv Kolumbije i Brazila, dok je dizajn ranije izazvao podijeljene reakcije navijača.