Ronaldo na meti sprdnje nakon poraza na SP-u: Mreže su preplavili urnebesni memovi

Portugalov poraz od Španjolske na Svjetskom prvenstvu izazvao je pravu lavinu reakcija na društvenim mrežama. Cristiano Ronaldo teren je napustio u suzama, a mnogi su taj trenutak odmah pretvorili u meme.

Posebno su se aktivirali hrvatski navijači, koji još nisu zaboravili kontroverznu VAR odluku protiv Hrvatske. Nakon što je Portugal ispao, internet je zaključio da je "karma odradila svoje". Društvene mreže preplavili su komentari, šale i fotomontaže na račun Ronalda i portugalske reprezentacije.

Mnogi su poraz Portugala doživjeli kao malu satisfakciju nakon bolnog ispadanja Hrvatske. Fraze poput “pravda je zadovoljena” i “ovo je za Hrvatsku” munjevito su se širile online.

Ronaldove suze postale su inspiracija za brojne duhovite objave. Mi smo zato pronašli najurnebesnije memove koji su se pojavili na društvenim mrežama nakon utakmice.