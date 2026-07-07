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SMIJEH DO SUZA /

Ronaldo na meti sprdnje nakon poraza na SP-u: Mreže su preplavili urnebesni memovi

Ronaldo na meti sprdnje nakon poraza na SP-u: Mreže su preplavili urnebesni memovi
Foto: Društvene mreže
Snovi Cristiana Ronalda o osvajanju jedinog trofeja koji mu nedostaje rasplinuli su se na stadionu u Dallasu. Poraz Portugala od Španjolske 1:0 u osmini finala Svjetskog prvenstva 2026. označio je ne samo kraj turnira za njegovu momčad, već i tužan oproštaj jedne od najvećih nogometnih legendi od svjetske pozornice. No, ovaj poraz nije dočekan samo s tugom portugalskih navijača. Diljem svijeta, a posebno u Hrvatskoj, eliminacija je shvaćena kao svojevrsna "karmička pravda" nakon jedne od najkontroverznijih VAR odluka u povijesti, koja je samo nekoliko dana ranije slomila srca hrvatskih navijača.
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Portugalov poraz od Španjolske na Svjetskom prvenstvu izazvao je pravu lavinu reakcija na društvenim mrežama. Cristiano Ronaldo teren je napustio u suzama, a mnogi su taj trenutak odmah pretvorili u meme.

Posebno su se aktivirali hrvatski navijači, koji još nisu zaboravili kontroverznu VAR odluku protiv Hrvatske. Nakon što je Portugal ispao, internet je zaključio da je "karma odradila svoje". Društvene mreže preplavili su komentari, šale i fotomontaže na račun Ronalda i portugalske reprezentacije.

Mnogi su poraz Portugala doživjeli kao malu satisfakciju nakon bolnog ispadanja Hrvatske. Fraze poput “pravda je zadovoljena” i “ovo je za Hrvatsku” munjevito su se širile online.

Ronaldove suze postale su inspiracija za brojne duhovite objave. Mi smo zato pronašli najurnebesnije memove koji su se pojavili na društvenim mrežama nakon utakmice.

7.7.2026.
11:23
Webcafe.hr
Društvene mreže
Cristiano RonaldoMemeSmijehSvjetsko PrvenstvoNogometSvjetsko Prvenstvo 2026.Sp 2026
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