Suze Cristiana Ronalda koje će ući u povijest: Ovo niste vidjeli u TV-prijenosu

Europski prvaci, nogometaši Španjolske, bez primljenog pogotka su došli do četvrtfinala Svjetskog prvenstva, a minimalnu pobjedu (1-0) nad Portugalom u dvoboju osmine finala odigranom u Dallasu donijeli su im pričuvni igrači u prvoj minuti dodatka.

Ferran Torres je bio asistent, a Mikel Merino strijelac pogotka kojim je Španjolska okrunila bolju igru tijekom većeg dijela utakmice te zasluženo prošla među osam najboljih reprezentacija na ovom turniru.

Španjolci će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika iz dvoboja SAD - Belgija, koji će biti odigran tijekom noći (2.00 sati) u Seattleu. Ta četvrtfinalna utakmica je na rasporedu 10. srpnja (21.00 sat) na stadionu SoFi u Los Angelesu.

Španjolci su tako i dalje bez primljenog pogotka i nastavili su niz utakmica bez poraza. Došli su do broja 35 - 26 pobjeda i devet neodlučenih ishoda od posljednjeg poraza koji su doživjeli 22. ožujka 2024. od Kolumbije u prijateljskoj utakmici u Londonu.

Španjolac na portugalskoj klupi Roberto Martinez nije uspio postati prvi izbornik koji će na svjetskom prvenstvu eliminirati izabranu vrstu zemlje iz koje dolazi. Bolja momčad je, u ovom slučaju, prošla u sljedeći krug.

Odmah nakon sučevog zvižduka, Cristiano Ronaldo briznuo je u plač jer je ostao bez posljednje prilike za osvajanjem Svjetskog prvenstva. Fotografije koje će ostati za povijest pogledajte u fotogaleriji.