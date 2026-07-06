Englezi poučeni Trumpom razmatraju žalbu radi crvenog kartona Quansaha

Engleski nogometni savez razmatra žalbu na crveni karton pokazan reprezentativcu Jarrellu Quansahu u utakmici protiv Meksika, u osmini finala Svjetskog prvenstva, izvijestili su britanski mediji.

Quansah je dobio crveni karton u 54. minuti utakmice u kojoj je Engleska rano jutros u Mexico Cityju pobijedila Meksiko 3-2 i plasirala se u četvrtfinale Svjetskog prvenstva. Start je ocijenjen kao vrlo ozbiljan i Quansah bi mogao biti suspendiran na dvije utakmice.

Reagirali su i britanski zastupnici, tražeći poništenje crvenog kartona engleskog igrača, što bi potencijalno moglo pretvoriti odluku, za koju FIFA tvrdi da su je donijela njezina sudska tijela, u širi kontekst hoće li se isti pristup sada dosljedno primjenjivati.

U odvojenim pismima objavljenim na društvenim mrežama, laburistički zastupnici Noah Law i Melanie Onn zatražili su od Infantina da odgodi Quansahovu automatsku suspenziju od jedne utakmice nakon nedjeljnog crvenog kartona protiv Meksika do završetka Svjetskog prvenstva, navodeći FIFA-inu odluku o Balogunu kao presedan.

Poput Baloguna, Quansah se suočava s automatskom suspenzijom od jedne utakmice nakon što je isključen u pobjedi Engleske od 3-2 na stadionu Azteca.

Engleski savez razmatra opcije, nakon što je Međunarodna nogometna federacija (FIFA) odgodila suspenziju od jedne utakmice američkom reprezentativcu Folarin Balogunu, nakon intervencije američkog predsjednika Donalda Trumpa, izvijestio je BBC. Balogun je dobio crveni karton u utakmici protiv Bosne i Hercegovine, 2. srpnja, nakon što je nespretno stao na gležanj Tarika Muharemovića.

FIFA je u nedjelju odlučila dati Balogunu uvjetnu suspenziju od godinu dana, umjesto automatskog odsluženja zabrane od jedne utakmice, što je izazvalo negativnu reakciju nogometnog svijeta. Kritike su stigle od bivših sudionika Svjetskog prvenstva i onih koji su sudjelovali na turniru, kao i od Europskog nogometnog saveza (UEFA). Američki napadač sada je dobio pravo igrati protiv Belgije u osmini finala Svjetskog prvenstva

Kako izvještava Athletic, Francuski nogometni savez mogao bi se žaliti na žuti karton koji je Michael Olise dobio tijekom pobjede od 1-0 nad Paragvajem u subotu navečer.