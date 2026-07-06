Izbornik Engleske brutalno bocnuo FIFA-u: 'Možda bi Harry Kane trebao nazvati Trumpa'

Odluka FIFA-e da privremeno odgodi suspenziju američkog napadača Folarina Baloguna i omogući mu nastup u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva protiv Belgije izazvala je veliku buru u nogometnom svijetu. Slučaj je otvorio brojna pitanja o dosljednosti disciplinskih odluka, a u raspravu su se uključili nogometni savezi, UEFA, pa čak i Donald Trump.

UEFA je objavila jedno od najoštrijih priopćenja posljednjih godina, otvoreno kritizirajući FIFA-u zbog načina na koji je riješen Balogunov slučaj. Europska krovna nogometna organizacija smatra da takve odluke narušavaju vjerodostojnost natjecanja i stvaraju presedan koji bi mogao imati posljedice i u budućnosti.

Nezadovoljstvo nije skrivao ni Kraljevski belgijski nogometni savez (RBFA), koji je odmah najavio da razmatra sve pravne mogućnosti. Prema pisanju The Athletica, Belgijanci su službeno zatražili od FIFA-e preispitivanje odluke, a njihov zahtjev je prihvaćen te će se slučaj dodatno analizirati.

Cijela priča privukla je pozornost i izvan nogometnih krugova. U javnosti se oglasio i američki predsjednik Donald Trump, čime je slučaj dobio dodatnu medijsku dimenziju.

Među onima koji su komentirali situaciju bio je i izbornik Engleske Thomas Tuchel. Nakon pobjede svoje reprezentacije protiv Meksika, njemački stručnjak izrazio je zabrinutost zbog mogućnosti da se odluke donesene tijekom utakmice naknadno mijenjaju.

"Da bude jasno, to nije bio izravni crveni karton. VAR se uključio i donesena je odluka. Tko sada može poništiti tu odluku, kada i na temelju čega? To mi je zaista čudno. Želimo dosljednost", rekao je Tuchel.

Podsjetio je i na druge sporne situacije tijekom prvenstva.

"Mislim da Declan Rice nije zaslužio žuti karton. Hoće li Francuskoj sada biti poništen žuti karton Michaela Olisea, koji također nije trebao biti dosuđen? Gdje ovo počinje, a gdje završava?", zapitao se engleski izbornik.

Tuchel je otkrio da će Engleski nogometni savez razmotriti mogućnost žalbe na crveni karton Jarella Quansaha, smatrajući da bi nakon slučaja Balogun i druge reprezentacije mogle tražiti preispitivanje disciplinskih odluka.

"Hoćemo li se žaliti na Quansahov crveni karton? To svakako treba razmotriti", poručio je.

Na kraju je cijelu raspravu zaključio u svom prepoznatljivom, pomalo ironičnom tonu.

"Možda bi Harry Kane trebao nazvati predsjednika Trumpa."

Dok FIFA priprema konačnu odluku o slučaju Balogun, rasprava o dosljednosti primjene pravila ne jenjava. Jasno je da bi ishod ovog slučaja mogao imati dugoročne posljedice na način na koji će se ubuduće rješavati slične situacije na najvećim nogometnim natjecanjima.