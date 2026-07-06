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Englezi poludjeli na penal kojeg su skrivili, stigao im odgovor: 'Sjetite se Luke Modrića'

Englezi poludjeli na penal kojeg su skrivili, stigao im odgovor: 'Sjetite se Luke Modrića'
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Foto: Alexandra Fechete/Zuma Press/Profimedia

'To je kazneni udarac. Kane je, nažalost, doista udario u nogu meksičkog igrača. Situacija je donekle slična Modrićevu udarcu nakon kojeg je Engleska dobila kazneni udarac u prvoj utakmici skupine'

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Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
6.7.2026.
8:04
Alexandra Fechete/Zuma Press/Profimedia
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Engleska i Meksiko jutros po hrvatskom vremenu odigrali su jednu od najluđih utakmica na ovom Svjetskom prvenstvu. Gordi Albion slavio je s 3-2, a jedna je situacija naljutila Engleze. Naime, u 67. minuti, Meksiko je dobio kazneni udarac nakon što je Kane u kaznenom prostoru udario Briana Gutierreza. Sudac se prvo nije oglasio, ali je nakon VAR pregleda opravdano pokazao na bijelu točku.

Na poznatom britanskom BBC-u se prvotno pokrenula rasprava o tome je li odluka opravdana, da bi bivši sudac Darren Cann, koji je sudio na SP-u 2010., rekao:

'To je kazneni udarac. Kane je, nažalost, doista udario u nogu meksičkog igrača. Situacija je donekle slična Modrićevu udarcu nakon kojeg je Engleska dobila kazneni udarac u prvoj utakmici skupine. Kane nije svjestan da mu igrač dolazi iza leđa. Ako smo tada rekli da je kazneni udarac, onda je i ovo', pošteno je situaciju procijenio Cann.

Za spomenuti kako je Engleska u utakmici protiv Meksika ostala su s desetoricom igrača....

"To jednostavno nije dovoljno dobro“, rekao je engleski izbornik Thomas Tuchel za BBC Sport i nastavio. 

Suci jednostavno nisu dovoljno dobri, četvrti suci također nisu dovoljno dobri. To je sva istina. Je li ovo bila jasna i očita pogreška koja bi opravdala dosuđivanje jedanaesterca? Sigurno nije. Preinačili su odluku u situaciji u kojoj glavni sudac nije dosudio ni prekršaj.“

Engleska je u prvom poluvremenu povela 2-0 zahvaljujući dvama pogocima Judea Bellinghama u razmaku od samo dvije minute, no Julian Quiñones smanjio je zaostatak Meksika neposredno prije odlaska na odmor. Međutim, utakmica je u drugom poluvremenu postala još dramatičnija zbog dva ključna trenutka. Prvo je Jarell Quansah u 54. minuti isključen nakon pregleda VAR-a, koji je pokazao da je startao na Jesúsa Gallarda otvorenim đonom.

Taj je trenutak nakratko podigao meksičke navijače, ali Engleska je ubrzo povela 3-1 kada je Harry Kane sigurno realizirao jedanaesterac. Na kraju je Meksiko smanjio na 3-2 iz spomenutog penala. Jimenez ga je zabio. 

Svjetsko Prvenstvo 2026.Luka ModrićMeksikoHarry KaneEngleska
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