Engleska traži osvetu kultnom stadionu 40 godina kasnije protiv euforičnog domaćina

!/8 finala SP-a 0 Meksiko : 0 Engleska

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23.40 - Ova utakmica je u opasnosti odgode. U Mexico Cityju je trenutačno jaka kiša i grmljavinsko ne vrijeme. Situacija bi se trebala smiriti do početka utakmice. Odluka o eventualnoj odgodi bit će donesena pola sata prije početka utakmice, dakle 1.30 po našem vremenu. Pratimo informacije.

Foto: Nick Potts/PA Images/Profimedia

- Utakmica počinje u dva ujutro po hrvatskom vremenu. Igra se u Mexico Cityju, a glavni je sudac Alireza Faghani, Iranac koji je dobio australsko državljanstvo.

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Kakva utakmica, jedna od najiščekivanijih u osmini finala Svjetskog prvenstva počinje u dva sata po hrvatskom vremenu u ponedjeljak. Domaćin Meksiko dočekuje Englesku pred 80 tisuća navijača i na 2200 metara nadmorske visine.

Bit će to strašan meč jer domaćin će imati ogromnu podršku, a Englezi kao jedan od favorita žele se osvetiti ovom stadionu. Naime, prije 40 godina odigrao se na Azteci legendaran meč četvrtfinala između Argentine i Engleske u kojem je Diego Maradona zabio Gol stoljeća i Božju ruku.

Meksiko i dalje nije primio gol na ovome prvenstvu, a već su upisali četiri pobjede. Istina, Engleska je uvjerljivo jača od svih njihovih dosadašnjih protivnika, ali meksički san još živi, zemlju trese strašna euforija i momčad Thomasa Tuchela s pravom strahuje.