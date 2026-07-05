Amerikancima stigla sjajna vijest uoči osmine finala SP-a, oglasio se Trump

Međunarodni nogometni savez (FIFA) dopustila je napadaču američke reprezentacije Folarinu Balogunu nastup u osmini finala Svjetskog prvenstva protiv Belgije u susretu koji će se igrati u noći s ponedjeljka na utorak u Seattleu usprkos izravnom crvenom kartonu kojega je Balogun dobio u dvoboju 16-ine finala nakon pogibeljnog starta na braniču BiH Tariku Muharemoviću.

"... odrađivanje jedne utakmice suspenzije uvjetno je suspendirano na jednu godinu. Ako Folarin Balogun počini još jedan sličan prekršaj tijekom tog uvjetnog perioda, suspenzija će biti nadodana novoizrečenoj kazni", stoji između ostalog u odluci FIFA-e

Balogun je tijekom dosadašnjeg tijeka SP-a postigao tri gola za SAD uključujući i vodeći u 2-0 pobjedi protiv BiH u 16-ini finala prije no što je sredinom drugog poluvremena neoprezno nagazio na gležanj Muharemovića, a sudac mu je nakon intervencije VAR-a pokazao crveni karton.

Koliki pritisak su domaćini SP-a činili da se Balogunu omogući nastup pokazuje i objava američkog predsjednika Donalda Trumpa putem njegove mreže "Truth Social":

"Hvala FIFA na ispravnom postupku i ispravljanju velike nepravde", poručio je Trump.