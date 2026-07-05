FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IZNENAĐENJE? /

Amerikancima stigla sjajna vijest uoči osmine finala SP-a, oglasio se Trump

Amerikancima stigla sjajna vijest uoči osmine finala SP-a, oglasio se Trump
×
Foto: Jim LoScalzo/INSTAR Images/Profimedia

Pritisak Amerikanaca na FIFA-u urofio plodom

5.7.2026.
20:42
Hina
Jim LoScalzo/INSTAR Images/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Međunarodni nogometni savez (FIFA) dopustila je napadaču američke reprezentacije Folarinu Balogunu nastup u osmini finala Svjetskog prvenstva protiv Belgije u susretu koji će se igrati u noći s ponedjeljka na utorak u Seattleu usprkos izravnom crvenom kartonu kojega je Balogun dobio u dvoboju 16-ine finala nakon pogibeljnog starta na braniču BiH Tariku Muharemoviću.

"... odrađivanje jedne utakmice suspenzije uvjetno je suspendirano na jednu godinu. Ako Folarin Balogun počini još jedan sličan prekršaj tijekom tog uvjetnog perioda, suspenzija će biti nadodana novoizrečenoj kazni", stoji između ostalog u odluci FIFA-e

Balogun je tijekom dosadašnjeg tijeka SP-a postigao tri gola za SAD uključujući i vodeći u 2-0 pobjedi protiv BiH u 16-ini finala prije no što je sredinom drugog poluvremena neoprezno nagazio na gležanj Muharemovića, a sudac mu je nakon intervencije VAR-a pokazao crveni karton.

Koliki pritisak su domaćini SP-a činili da se Balogunu omogući nastup pokazuje i objava američkog predsjednika Donalda Trumpa putem njegove mreže "Truth Social":

"Hvala FIFA na ispravnom postupku i ispravljanju velike nepravde", poručio je Trump.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike