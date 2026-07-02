Spavali ste? Evo što se događalo 21. dana Svjetskog nogometnog prvenstva

Završen je i 21. dan na Svjetskom nogometnom prvenstvu koji je donio tri uzbudljive utakmice. U prvoj utakmici dana Engleska je jedva slomila hrabri DR Kongo rezultatom 2-1, dok je Belgija je na čudesan način preživjela Senegal i slavila 3-2. Sjedinjene Američke Države su sa igračem manje pokazale karakter protiv Bosne i Hercegovine i slavili 2-0. Idemo redom...

Kapetan Kane spriječio prvorazrednu senzaciju

U Atlanti je u srijedu Engleska, jedan od glavnih favorita za naslov, bila na rubu eliminacije protiv Demokratske Republike Kongo. Afrička reprezentacija, koja je samim ulaskom u nokaut fazu ostvarila povijesni uspjeh, odigrala je utakmicu bez imalo respekta. Već u ranoj fazi šokirali su Engleze vodstvom preko Briana Cipenge. Momčad Thomasa Tuchela djelovala je zbunjeno i bezidejno, teško stvarajući prilike protiv čvrste i organizirane obrane Konga.

Vrijeme je odmicalo, a nervoza među engleskim navijačima i igračima bila je sve očitija. Spas je, kao i nebrojeno puta do sada, stigao od kapetana Harryja Kanea. Prvo je u 75. minuti iskoristio ubačaj Anthonyja Gordona i glavom poravnao na 1-1, donijevši veliko olakšanje svojoj momčadi. Taj gol potpuno je promijenio tijek utakmice. Englezi su krenuli po pobjedu, a DR Kongo se povukao. Pritisak se isplatio u 86. minuti, kada je Kane snažnim udarcem drugi put svladao inače odličnog vratara Lionela Mpasija i osigurao pobjedu.

"U ovakvim utakmicama morate ostati strpljivi. Pritisak i ulozi su veći u nokaut fazi", izjavio je Kane nakon teške pobjede koja Engleskoj donosi okršaj s domaćinom Meksikom na legendarnom stadionu Azteca.

Luda utakmica Belgije i Senegala

U Seattleu se u srijedu odigrala jedna od najluđih utakmica dosadašnjeg dijela turnira. Senegal je dominirao, igrao hrabro i do 86. minute vodio s naizgled nedostižnih 2-0. Golovi Habiba Diarre i Ismaïle Sarra afričku su momčad doveli na prag senzacionalnog prolaska u osminu finala. Činilo se da Belgija, sa zvijezdama poput De Bruynea i Lukakua, proživljava potpunu katastrofu.

No, nogomet je još jednom pokazao svoju nepredvidivost. Izbornik Rudi Garcia povukao je riskantne poteze, izvadivši iz igre De Bruynea i Jérémyja Dokua, što se na kraju isplatilo. U 86. minuti Romelu Lukaku je smanjio na 2-1 i unio tračak nade, da bi samo tri minute kasnije Youri Tielemans fantastičnim udarcem poravnao rezultat i odveo utakmicu u produžetke. Senegalci su bili u šoku, a Belgijci su na krilima nevjerojatnog povratka preuzeli psihološku prednost.

U iscrpljujućim produžecima obje su momčadi imale svoje prilike, no odluka je pala u posljednjim trenucima. Nakon intervencije VAR-a, Belgiji je dodijeljen jedanaesterac, a odgovornost je preuzeo Tielemans. Hladnokrvno je pogodio i odveo svoju momčad u osminu finala, ostavivši senegalske nogometaše u suzama na travnjaku.

Domaćin s igračem manje do pobjede

Na stadionu u Santa Clari, jedan od tri domaćina turnira, Sjedinjene Američke Države, slomio je noćas po našem vremenu otpor Bosne i Hercegovine s 2-0 u utakmici koja je bila pravi test karaktera za američku momčad. Folarin Balogun doveo je Amerikance u vodstvo u 45. minuti i činilo se da će domaćini rutinski privesti utakmicu kraju.

Međutim, strijelac vodećeg pogotka isključen je u 64. minuti nakon, po mnogima, prestroge odluke suca. S igračem manje gotovo pola sata, SAD se našao u teškoj situaciji. Ipak, umjesto da se povuku i brane, pokazali su zrelost i hrabrost. "

Morali smo duboko kopati za ovu pobjedu", rekao je Christian Pulisic, ponajbolji nogometaš SAD-a i dodao:

"To samo pokazuje kakva smo dobra momčad."

Potvrda pobjede stigla je u 82. minuti, kada je Malik Tillman izveo pravu majstoriju iz slobodnog udarca i postavio konačnih 2-0. Ovom pobjedom, SAD je izborio spektakularan dvoboj osmine finala protiv Belgije, što će biti repriza susreta iz iste faze natjecanja 2014. godine.