Susjedi igraju povijesnu utakmicu protiv favoriziranih domaćina

1/16 finala Svjetskog prvenstva 0 SAD : 0 Bosna i Hercegovina

Uživo

- Utakmica počinje u dva sata ujutro po našem vremenu. Igra se u Santa Clari u blizini San Francisca. Glavni sudac utakmice je Brazilac Raphael Claus

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Dan na Svjetskom prvenstvu će u 02:00 iza ponoći zaključiti dvoboj domaćina, SAD-a i Bosne i Hercegovine na stadionu Levi's u Santa Clari.

Amerikanci su osvojili skupinu D, no zamah im je zaustavljen porazom od Turske u nevažnoj zadnjoj utakmici. Sada, bez prava na kiks, traže povratak pobjedama. Očekuje se da će se u sastav vratiti ključni igrači koji su odmarali, što SAD čini jasnim favoritom protiv BiH, koja je svoj put do nokaut faze našla kao jedna od boljih trećeplasiranih ekipa.

Za Bosnu i Hercegovinu ovo je najveća utakmica u povijesti, prva u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva. Za njih je prednost što će igrati bez pritiska, a mlada reprezentacija koju imaju može svakoga iznenaditi. Očekuje se da će kapetan Edin Džeko početi od prve minute. Nakon suspenzije se vraća Tarik Muharemović, a dostupan je i Amar Dedić.