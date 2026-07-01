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SRETNO, ZMAJEVI /

Susjedi igraju povijesnu utakmicu protiv favoriziranih domaćina

Susjedi igraju povijesnu utakmicu protiv favoriziranih domaćina
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Foto: Richard HEATHCOTE/Getty images/Profimedia

Tijek utakmice pratite UŽIVO na portalu Net.hr

1.7.2026.
22:12
Dominik Franculić
Richard HEATHCOTE/Getty images/Profimedia
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1/16 finala Svjetskog prvenstva
02.07.2026.
02:00
0
SAD
 
:
0
Bosna i Hercegovina
 

Uživo

- Utakmica počinje u dva sata ujutro po našem vremenu. Igra se u Santa Clari u blizini San Francisca. Glavni sudac utakmice je Brazilac Raphael Claus

Najava

Dan na Svjetskom prvenstvu će u 02:00 iza ponoći zaključiti dvoboj domaćina, SAD-a i Bosne i Hercegovine na stadionu Levi's u Santa Clari.

Amerikanci su osvojili skupinu D, no zamah im je zaustavljen porazom od Turske u nevažnoj zadnjoj utakmici. Sada, bez prava na kiks, traže povratak pobjedama. Očekuje se da će se u sastav vratiti ključni igrači koji su odmarali, što SAD čini jasnim favoritom protiv BiH, koja je svoj put do nokaut faze našla kao jedna od boljih trećeplasiranih ekipa.

Za Bosnu i Hercegovinu ovo je najveća utakmica u povijesti, prva u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva. Za njih je prednost što će igrati bez pritiska, a mlada reprezentacija koju imaju može svakoga iznenaditi. Očekuje se da će kapetan Edin Džeko početi od prve minute. Nakon suspenzije se vraća Tarik Muharemović, a dostupan je i Amar Dedić

Američka Nogometna ReprezentacijaBosna I HercegovinaSvjetsko Prvenstvo 2026.UživoSesnaestina Finala
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