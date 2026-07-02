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Edin Džeko protiv SAD-a ruši rekord Svjetskog prvenstva, ali prestići će ga Ronaldo i Modrić

Edin Džeko protiv SAD-a ruši rekord Svjetskog prvenstva, ali prestići će ga Ronaldo i Modrić
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Foto: Stu Forster/Getty images/Profimedia

Zanimljivo, ali njegov rekord neće dugo stajati

2.7.2026.
1:29
Sportski.net
Stu Forster/Getty images/Profimedia
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Bosna i Hercegovina u dva ujutro po hrvatskom vremenu u četvrtak igra utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv domaćina SAD-a u Santa Clari.

U početnoj postavi Bosne i Hercegovine za tu utakmicu našao se i kapetan Edin Džeko. Svojim nastupom na toj utakmici Edin Džeko će srušiti rekord Svjetskog prvenstva. Postat će najstariji igrač u polju, dakle ne brojimo vratare, koji će zaigrati u nokaut-utakmici Svjetskog prvenstva. Točno mu je 40 godina i 106 dana.

 

 

Zanimljivo, ali njegov rekord neće dugo stajati. Samo 20-ak sati kasnije, Džeko će se naći na trećem mjestu te ljestvice. Naime, na utakmici Portugala i Hrvatske koja se igra u petak u jedan sat po hrvatskom vremenu prestići će ga Luka Modrić i Cristiano Ronaldo. Naravno, ako zaigraju, ali obojica se očekuju od prve minute.

Luka će imati 40 godina i 296 dana, a Cristiano 41 godinu i 147 dana čime će postati najstariji igrač u polju s nastupom u nokaut-utakmici Svjetskog prvenstva.

Edin DžekoSvjetsko Prvenstvo 2026.Bosna I HercegovinaCristiano RonaldoLuka Modrić
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