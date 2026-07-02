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Nikada dužu utakmicu nismo gledali na Svjetskom prvenstvu, a pali su još neki rekordi

Nikada dužu utakmicu nismo gledali na Svjetskom prvenstvu, a pali su još neki rekordi
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Foto: BRUNO FAHY/Belga Press/Profimedia

Sve do same završnice drugog produžetka bilo je 2-2, a onda je Tielemans u 125. pogodio s bijele točke za konačnih 3-2 Belgije

2.7.2026.
1:08
Sportski.netHina
BRUNO FAHY/Belga Press/Profimedia
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Na rubu ispadanja sa Svjetskog prvenstva bili su nogometaši Belgije, ali su na kraju dramatične borbe u Seattleu izborili prolaz u osminu finala pobjedom poslije produžetaka 3-2, 2-2 (0-1) protiv Senegala.

Itekako žalosni nakon ovog susreta mogu biti nogometaši Senegala koji su do 86. minute zasluženo vodili 2-0, a Belgija uopće nije izgledala kao momčad koja se može spasiti poraza.

Senegal je poveo u 24. minuti pogotkom Habiba Diarre, dok je u 51. bilo 2-0 nakon odlične akcije i lijepog pogotka Ismaila Sarra. Sve do 86. minute Senegalci su vrlo jednostavno čuvali dva gola prednosti, a onda se dogodio povratak Belgije u susret.

Romelu Lukaku je smanjio u 86. minuti, dok je u 89. Youri Tielemans bio strijelac za 2-2 i odlazak u produžetke. Sve do same završnice drugog produžetka bilo je 2-2, a onda je Tielemans u 125. pogodio s bijele točke za konačnih 3-2 Belgije.

Taj pogodak Tielemansa s bijele točke za pobjedu postignut je na točno 124 minute i 44 sekundi igre što je najkasniji pobjednički pogodak ikada na Svjetskim prvenstvima. Ova utakmica trajala je ukupno 146 minuta kada ubrojimo sve sudačke što je nevjerojatno, i to je također rekord. Nikada duža utakmica nije odigrana na svjetskim prvenstvima

 

 

Također, ovo je već 11. utakmica na ovom prvenstvu s preokretom, da je ekipa koja je pobijedila u jednom trenutku gubila. Ovo je prvo SP s dvoznamenkastim brojem pobjeda nakon preokreta.

 

Svjetsko Prvenstvo 2026.Belgijska Nogometna ReprezentacijaSenegalska Nogometna Reprezentacija
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