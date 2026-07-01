Jedan od derbija prve nokaut-runde: Dvije izjednačene reprezentacije u borbi za osminu finala

1/16 finala Svjetskog prvenstva 0 Belgija : 0 Senegal

Uživo

- Utakmica počinje u 22 sata. Igra se u Seattleu, a glavni je sudac Said Martinez iz Hondurasa.

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Belgija i Senegal igraju dvoboj koji se s pravom naziva najneizvjesnijim u ovoj rundi natjecanja Svjetskog prvenstva, u šesnaestini finala.

Crveni vragovi i dalje traže pravu formu; dok posjed i kreacija Kevina De Bruynea nisu upitni, napad djeluje bezopasno kada Charles De Ketelaere igra kao lažna devetka. Momčad je opasnija s Romeluom Lukakuom, no on često počinje s klupe. Senegal, s druge strane, ima svoje adute. Brzina Sadia Manéa i Ismaile Sarra prijetnja je za svaku obranu, no Lavovi Terange skloni su pogreškama u obrani, što bi igrači poput De Bruynea mogli lako kazniti.

Belgijci su bili prvi u svojoj skupini, ali nisu oduševili. Remizirali su s Egiptom i Iranom i onda zahvaljujući visokoj pobjedi nad Novim Zelandom završili prvi. Nisu baš imali sreće jer im je ždrijeb dodijelio vrlo nezgodnog protivnika s trećeg mjesta. Senegal je u skupini smrti izgubio od Norveške i Francuske, ali su pobijedili Irak s 5-0 i tako prošli kao jedni od osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija.