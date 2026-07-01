Bielsa napušta Urugvaj! Otkrio sve što se događalo u reprezentaciji: 'Završilo je ružno'

Marcelo Bielsa više neće voditi reprezentaciju Urugvaja nakon što je njegova momčad Svjetsko prvenstvo završila već u grupnoj fazi. Time je okončano burno razdoblje obilježeno smjenom generacija, odmakom od velikana poput Luisa Suáreza i Edinsona Cavanija, ali i kasnijim napetostima unutar momčadi.

'Ovaj kraj, ovaj oproštaj, jako je bolan'

Na oproštajnoj i emotivnoj konferenciji za medije Bielsa je priznao da ga ovakav rasplet duboko boli. Istaknuo je da je u Urugvaj stigao s velikim ambicijama i jasnom idejom o promjeni stila igre, no da projekt nije završio onako kako je zamišljao. Preuzeo je odgovornost za neuspjeh, naglasivši da momčad nije ispunila očekivanja navijača.

"Ovaj kraj, ovaj oproštaj, jako je bolan. Zbog iluzija koje sam gajio i ružnog načina na koji je sve završilo", izjavio je Bielsa, koji je u Urugvaj stigao prije gotovo četiri godine sa zadatkom provođenja smjene generacija i preoblikovanja stila igre, no taj projekt nije uspio dovršiti", piše ESPN.

'Osjećam da smo razočarali navijače'

"Ako moram ocijeniti učinak momčadi koju sam vodio, osjećam da smo razočarali navijače. To je ogromna frustracija. Bilo je potpuno nepredviđeno da će ishod biti ovakav. Teško je to i zamisliti. Ovo je pad koji je teško podnijeti", rekao je Argentinac i dodao:

"Ne mogu opravdati rezultat koji smo ostvarili. Upravljanje resursima koje sam imao na raspolaganju nije bilo dovoljno dobro. Dali smo sve od sebe, ja, moji suradnici i igrači. Uvjeren sam da, i da sam išao nekim drugim putem, ne bih promijenio ishod. Danas je glasnogovornik saveza poslao komentar bivšeg urugvajskog igrača koji je rekao da se vidjelo da su igrač i trener razjedinjeni. Ja kažem suprotno, bili smo dovoljno ujedinjeni da trčimo 20 % više od Saudijske Arabije, 30 % više od Zelenortskih Otoka i 25 % više od Španjolske. Privrženost igrača onome što trebaju raditi izražava se njihovim zalaganjem. Stvorili smo pet puta više prilika od Saudijske Arabije, 50 % više od Zelenortskih Otoka i isto kao Španjolska. Opća tuga svih navijača je ono što ja moram podnijeti", dodao je.

Govoreći o odnosu s igračima, Bielsa je otkrio da je prihvatio njihove prijedloge kako bi se očuvalo zajedništvo. Igrači su, među ostalim, željeli trenirati svi zajedno umjesto u dvije odvojene skupine, a tražili su i manje taktičkih sastanaka. Iako je smatrao da njegov način rada ima prednosti, pristao je na promjene jer je procijenio da je važnije zadržati osjećaj povezanosti unutar momčadi.

"Bilo je sastanaka, puno njih i dugo su trajali. Igrači su mi iznijeli ideju da ne treniramo odvojeno u dvije grupe. Oni znaju zašto ja preferiram takav način rada, ali kad su izrazili potrebu da treniraju svi zajedno, apsurdno je da ja inzistiram na nečemu s čime se oni ne slažu", objasnio je.

'Nikad nisam imao problema s Federicom Valverdeom'

"Objasnio sam im prednosti rada u dvije grupe, trening traje upola kraće, a dok jedni rade, drugi ne čekaju. S obzirom na visoke temperature i vlagu, nije isto trenirati 40 minuta ili sat i pol. Ali, prihvatio sam njihov zahtjev jer su se željeli osjećati povezano i ujedinjeno."

Dodao je kako je postojao i zahtjev za smanjenjem broja i trajanja taktičkih sastanaka.

"Također su tražili manje razgovora. Ja imam svoj način objašnjavanja, ali i to sam prihvatio. Nakon prijateljske utakmice sa Sjedinjenim Državama, preuzeo sam tu obvezu, ali u jednom trenutku to nije bilo dovoljno. Ne mogu dopustiti da se misli kako igrači nisu igrali bolje jer su bili ljuti na mene."

Posebno je odbacio tvrdnje o sukobu s Federicom Valverdeom. Rekao je da s njim nikada nije imao problema te da je upravo njemu izlazio u susret više nego bilo kojem drugom igraču. Pohvalio je njegovu spremnost da igra na različitim pozicijama i dodao da je sanjao o tome da vodi igrače poput Araúja, Valverdea i Bentancura.

"Nikad nisam imao problema s Valverdeom. Zapravo, nikad ni za jednog igrača nisam učinio više ustupaka, jer smatram da ih on zaslužuje", naglasio je Bielsa i dodao:

'Urugvaj ima pet zvijezda'

"Rekao sam mu da bih ga možda trebao koristiti kao središnjeg braniča ili kao krilo i veznog igrača, a dobio sam idealan odgovor i potpunu spremnost. Ako postoji sukob, ja za njega ne znam. Sanjao sam o vođenju Araúja, Valverdea, Bentancura..."

Bielsa je kao jedan od problema istaknuo i fizičko stanje ključnih nogometaša. Prema njegovim riječima, neki od najvažnijih igrača stigli su na okupljanje nakon ozljeda ili dugih pauza, ali su unatoč tome željeli pomoći reprezentaciji. Posebno je spomenuo Araúja, De Arrascaetu, Valverdea, Darwina Núñeza i Giméneza.

"Urugvaj ima pet zvijezda: Araújo, De Arrascaeta, Valverde, Darwin i Giménez. Araújo i De Arrascaeta stigli su na okupljanje u takvoj formi da sam im dao mogućnost da ne treniraju. Prije utakmice sa Španjolskom, to im je bio prvi trening u dva mjeseca. Josema Giménez nije igrao 70 dana prije dolaska. Tolika je ljubav prema reprezentaciji da svi forsiraju i trude se."

Unatoč ispadanju, Bielsa smatra da je Urugvaj po igri zaslužio proći skupinu. Tvrdi da je njegova momčad trebala osvojiti sedam bodova te da je u utakmicama stvarala dovoljno prilika i pokazala veliku razinu zalaganja. Odbacio je tvrdnje da trener i igrači nisu bili ujedinjeni, ističući podatke o trci i angažmanu kao dokaz suprotnog.

Osvrnuo se i na situaciju s Fernandom Muslerom, koji je nakon pogreške zatražio zamjenu.

"Dan prije utakmice Muslera je imao temperaturu 38.1. Na dan utakmice nije imao temperaturu i bio je spreman za igru. Rekao mi je da je bio toliko pogođen pogreškom da je radije izašao iz igre jer je momčad bila u stanju boriti se, a on nije bio u najboljem stanju. Meni se to čini potezom nevjerojatne veličine i velikodušnosti", rekao je Bielsa.

Na kraju je komentirao i svoju burnu reakciju prema televizijskoj ekipi nakon poraza od Španjolske. Rekao je da je bio shrvan ishodom i frustriran kašnjenjem s obveznim izjavama, priznavši da možda nije reagirao dovoljno pristojno.