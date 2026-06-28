Rasulo nakon ispadanja: Urugvajci ostali bez organiziranog povratka

Urugvaj je razočaravajuće završio svoj nastup na Svjetskom prvenstvu već u skupini, a ispadanje je navodno donijelo i probleme izvan terena.

Prema pisanju urugvajskih medija, reprezentacija se nije vratila planiranim čarter letom iz Meksika u Montevideo, nego su igrači kući morali putovati komercijalnim letovima.

Na terenu je “La Celeste” ostala bez osmine finala nakon remija sa Saudijskom Arabijom (1:1), poraza od Zelenortskih Otoka (2:2 nakon vodstva) i minimalnog poraza od Španjolske (0:1).

Kapetan José María Giménez poručio je kako je “bol velika”, dok je izbornik Marcelo Bielsa nakon ispadanja govorio u tonu razočaranja i bez rezultatskog učinka, uz poruku da sve ostaje bez vrijednosti ako nema uspjeha na terenu.

Urugvaj, 16. reprezentacija svijeta prema FIFA-inom poretku, tako je SP završio ranije od očekivanog i u prilično teškom ozračju.