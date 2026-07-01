Tomić: 'Za mene je on bio naš najbolji igrač dosad na SP-u. Ovo je mojih 11 za Portugal'

Hrvatska nogometna reprezentacija igra protiv Portugala u šesnaestini finala Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi (petak u 01:00 po našem vremenu). To će biti spektakularni dvoboj koji već sad plijeni pažnju nogometnog svijeta. Dvije vrhunske europske momčadi sudarit će se u Torontu.

Uoči utakmice, poznati hrvatski nogometni trener Goran Tomić za Net.hr analizira dosadašnji nastup hrvatske reprezentacije, komentira visoka očekivanja javnosti i ponudio svoju viziju sastava koji bi se trebao suprotstaviti Cristianu Ronaldu i njegovim suigračima. Iako je osnovni cilj, prolazak skupine, ostvaren, Tomić smatra da je dojam nakon prve faze natjecanja podijeljen.

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'Cilj je ostvaren, ali dojam nije bio odličan'

Nakon tri odigrane utakmice u skupini, Hrvatska je s jednom pobjedom i dva poraza osigurala nokaut fazu. Ipak, igra nije uvijek bila na razini na koju su navijači navikli, što je i sam Tomić istaknuo.

Kakva je vaša ocjena i dojam nastupa hrvatske nogometne reprezentacije nakon prvoga kruga?

"Kad se podvuče crta, glavni cilj je ostvaren, prolazak u nokaut fazu. Ako ćemo pričati o cilju, to smo ostvarili. Znači, s te strane smo ostvarili po ono što smo došli. Međutim, ako ćemo pričati o dojmu, onda ajmo reći, dojam je neki dobar. Ne možemo reći da smo bili odlični, niti da smo bili katastrofalni. Rekao bih da smo bili dobri, jer kako je odmicalo prvenstvo, tako smo rasli i s igrom i s izvedbom."

Hrvatska kao 'razmažena' nogometna nacija

Gotovo tradicionalno, nakon slabijeg ulaska u turnir, oko reprezentacije se stvorila negativna atmosfera, a kritike su stizale sa svih strana. Tomić to objašnjava golemim uspjesima koje je reprezentacija postizala proteklih godina, čime su i očekivanja javnosti porasla do neslućenih visina.

Nakon prve utakmice stvorila se bespotrebno negativna atmosfera. Kritike su stizale od medija, navijača, s društvenih mreža. Kako to komentirate?

"To vam je tako u današnjem nogometu, ne samo na reprezentativnom planu, tako je i u klupskom nogometu. Jedan dan si odličan, drugi dan si katastrofa. Takav je posao, da se trebaš konstantno potvrđivati, nema življenja na starim zaslugama, nema vremena za pohvale. Sve se to brzo mijenja. Hrvatska nas je razmazila s vrhunskim rezultatima. Došlo je do toga da smo s dva zadnja svjetska prvenstva i medaljama postali jedna od najjačih reprezentacija u zadnjih deset godina na svijetu. I sad normalno da su očekivanja uvijek, uvijek velika. S te jedne strane, mogu i ne mogu razumjeti te kritike. Prošli smo grupu, ali izvedba naših nogometaša nije bila na nivou, onom nivou kojeg su navijači, kojeg je hrvatska nogometna javnost očekivala."

Je li Hrvatska postala nogometno razmažena nacija i jesu li te dvije medalje stvarno standard hrvatske nogometne reprezentacije ili je to iznimka koju ne smijemo uzimati zdravo za gotovo, da mi na svakom prvenstvu moramo i idemo na medalju?

"Ja bih više rekao da je ovo drugo. Dakle, pored toliko svjetskih velesila, evo samo pogledajte jednu Italiju, četiri su puta bili prvaci svijeta, tri puta se nisu plasirali na SP, a Hrvatska je postala konstanta. Međutim, po meni, ne možemo uzimati zdravo za gotovo da svaki put uzmemo medalju. Međutim, došlo je do toga da je hrvatska nogometna javnost naviknuta na vrhunske rezultate i za to su 'krivi' Dalić i reprezentativci. Zato što godinama pružaju vrhunske predstave i sad kad se zalomi koja lošija utakmica, kritike su vrlo glasne. Nadam se da će oni kritike utišati i da će već protiv Portugala pokazati svoje najbolje lice, pružiti najbolju partiju i proći dalje u osminu finala".

Baturina kao prvo ime, a Livaković najkonstantniji

Tko vas je najviše oduševio od reprezentativaca u prvom krugu?

"Rekao bih da je Martin Baturina broj jedan od naših igrača ako gledamo prvi krug, i odmah do njega Dominik Livaković. Ne bi trebalo biti dobro i nije dobro kad ti je golman ponajbolji pojedinac jer to znači da u igri nešto nije funkcioniralo kad je on skidao sve i svašta, međutim to je činjenica. No, za mene je Martin Baturina je prvo naše ime dosadašnjeg turnira. U strašno je dobroj formi, u svoje tri utakmice bio je naše prvo ime. Po meni, stabilno je odigrao i Stanišić, svoju ulogu je odradio jako, jako dobro, bez velikih oscilacija. Moram spomenuti i Petra Sučića, koji je također bio jako dobar. Napadači su se mijenjali, tu nitko nije imao neku konstantu. Ne možemo tu ništa reći. Bekovi su se mijenjali. Ajmo reći da je Perišić odigrao solidno isto tako."

Brine li vas to što smo spori?

"Činjenica je da smo uvijek mi bili sporti, ali tehnički jako dobri. To je uvijek bio naš nogometni DNA. Mi smo ta reprezentacija koja voli imati loptu u nogama, usporiti suparnika. Generalno usporiti tempo igre s tim našim posjedom. Tehnički smo stvarno vrhunski i to se najbolje vidjelo kad smo se praktički vratili nekim našim postavkama u toj zadnjoj utakmici protiv Gane. Posebno u tom prvom dijelu, gdje se vidjelo da kad mi loptu umrtvimo, da je to naša najjača snaga. Hrvatska nikad nije bila reprezentacija od tranzicije i brzine."

Gledate li ostale utakmice na SP-u?

"Gledam ove u normalno vrijeme. Ove noćne koje su u 1, 3 ili 4 sata ujutro, to ne gledam. Gledam sve ovo što je u pristojni sat, 9 navečer, 11 navečer. Od 11 do 1 ujutro je još OK, ali nakon toga je već borba."

Ovo Svjetsko prvenstvo je razvodnjeno, predugo traje, previše reprezentacije, a onaj hidratacijski time out je smiješan. Svi znamo da iza toga stoji samo glad za novcem i zaradom. Samo da se reklame vrte u pauzama.

"Vjerujem da je. I sama činjenica da je prošireno na toliko reprezentacija i meni je izgubilo tu neku pravu draž. Imamo 48 reprezentacije, 32 su prošle dalje i tek sad, u biti, počinje Svjetsko prvenstvo, a vidimo koliko dugo ono već traje. To je ono što mene najviše bode u oči. Grupu su prošle neke reprezentacije koje prije nebi imale što tražiti na SP-u niti bi bili sudionici natjecanja. Sad tek kreće ono pravo, najzanimljivije".

Hoće li ljudima dosaditi SP ako se uzme u obzir da traje skoro 40 dana?

"Moguće, iako sad kreće zanimljivo, najzanimljivije, pa će ljudi biti našpanani na nogomet. Prvi krug je donio utakmice koje, po meni, nisu imale onu potrebnu visoku nogometnu kvalitetu, ne sve, nego je sve to bilo razvodnjeno. Vidjeli smo jedno tri - četiri reprezentacije koje po meni nisu imale što tražiti na turniru. Sad će biti zanimljivo. Sve je to napravljeno zbog biznisa, novaca, marketinga".

Portugal kao vječni problem i recept za pobjedu

Slijedi Portugal, reprezentacija koja nam povijesno nikako ne leži. U čemu je problem?

"Malo prije smo pričali o nama, da smo mi ekipa koja nema toliko brzinu, a ima tehničku kvalitetu. Međutim, Portugalci imaju i jedno i drugo. Oni su i brzi i tehnički dobri i zbog toga nam ne leže. To je činjenica. Nadam se da ćemo uspjeti razbiti to. Godinama nama Portugalci ne leže".

Je li došao trenutak da ih pobijedimo?

"Nadam se da je, ali ako ćemo biti realni, ako ćemo analizirati ono što smo pokazali dosad na turniru mi i oni, onda je sigurno da su Portugalci u prednosti. No, Hrvatska je protiv Gane odigrala dosta dobro i to će nam skinuti veliki teret s leđa. Sigurno da je reprezentacija bila u velikom pritisku prije Gane. Hrvatska je takva. Kad je najteže, mi izvućemo najbolje od nas. Tako bi moglo biti i ovaj put. I Portugal je isto pod kritikama. I oni ne briljiraju, ali opet s druge strane, Portugal je ekipa koja ima pregršt TOP igrača i to će biti iznimno zahtjevna utakmica za nas. Pitanje je kako ćemo se mi postaviti u toj utakmici. I mene živo zanima kako ćemo postaviti taktiku. Hoćemo li im pustiti loptu, dati posjed, spustiti se u neki blok i čekati, biti kompaktni kao protiv Gane. To me najviše zanima. Ključ je da jednostavno moramo pružiti ono najbolje što naši igrači imaju. Od svakog individualno još više dobiti, da bi uspjeli proći Portugal. Morat ćemo odigrati najbolju utakmicu dosad na turniru. Jer, ovo što smo dosad pružili u ove tri utakmice na SP-u, protiv Portugala neće biti dovoljno. No, činjenica je da smo u posljednjoj utakmici protiv Gane izgledali najbolje i da se dižemo u formi. To je najbitnije. Činjenica je i da mi nekako uvijek izvučemo najbolje iz sebe kad je najteže, tako da mislim da bismo mogli i ovaj put".

Da ste vi izbornik, kojih 11 igrača biste poslali na teren i u kojoj formaciji?

"Ovo je mojih 11 Hrvatske za Portugal. Sustav je isti, 4-3-2-1. Ne bih puno mijenjao. U obrani Stanišić desno, Šutalo i Ponračić centralni stoperi. Imamo tu dilemu jedino Gvardiol ili Perišić na boku. Možda bih krenuo s Gvardiolom na lijevom beku, bez obzira na to što je Perišić u zadnjoj utakmici bio dobar. U sredini bih krenuo s Modrićem, Sučićem i Baturinom. Krenuo bih i sa Vlašićem, a u napadu bi stavio Budimira. Pobjednička momčad se ne dira previše, ali nagradio bih Vlašića zbog gola. Dakle, samo bih vratio Gvardiola na lijevog beka, a Perišića gurnuo naprijed na lijevo krilo", zaključio je Goran Tomić.