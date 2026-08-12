Detalji operacije sve bizarniji: Trump otkrio zašto su ga tajno izvukli u kamionu za dostavu hrane

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da je prošlog mjeseca, nakon summita NATO-a u Turskoj, tajno promijenio zrakoplov zbog moguće sigurnosne prijetnje, piše BBC.

"Služba sigurnosti i vojska rekle su mi da idem drugim letom, drugim zrakoplovom. Jednostavno moram učiniti ono što mi kažu", rekao je Trump novinarima u utorak.

Otkriće dolazi nakon izvještaja da je Trump 8. srpnja pred televizijskim kamerama ušao u Air Force One, da bi potom, uz pomoć catering vozila (kamion za dostavu hrane), bio prebačen u drugi vojni zrakoplov.

Video shows the airport catering truck used in a secret operation to move President Trump from Air Force One to another U.S. government plane amid a credible Iranian threat last month.



The truck can be seen pulling away from Air Force One after the president had boarded the… pic.twitter.com/IwJTaWlmSb — CBS News (@CBSNews) August 11, 2026

Moguća iranska prijetnja

Američki dužnosnici rekli su CBS Newsu, američkom partneru BBC-ja, da su SAD otkrile vjerodostojnu iransku prijetnju napadom projektilom na zrakoplov.

The New York Times objavio je da su američke obavještajne službe imale informacije o osobi u blizini NATO-ova summita koja je viđena s projektilom koji se ispaljuje s ramena.

Novinari i dio osoblja Bijele kuće koji su se nalazili u Air Force Oneu nisu znali da je predsjednik u sklopu složene sigurnosne operacije već potajno napustio zrakoplov.

Trump je ranije tijekom summita u Ankari rekao da je bio „meta broj jedan” Irana.

„Pretpostavljam da je postojala prijetnja”, rekao je Trump u utorak tijekom posjeta Air Force Oneu na jednom događanju u američkoj saveznoj državi Ohio.

„Nisam se previše raspitivao o tome. Dobivam mnogo prijetnji.”

Dodao je: „Imam mnogo prijetnji za koje vi ne znate.”

Kako je izvedena tajna zamjena?

Trump je u Tursku stigao novijim Boeingom 747-8 koji je Sjedinjenim Državama donirao Katar. Međutim, najavio je da će se na povratku koristiti starijim Air Force Oneom, kako je rekao, „zbog starih vremena”.

Snimke od 8. srpnja pokazuju Trumpa kako se ukrcava u predsjednički zrakoplov u zračnoj luci u Ankari.

No prema pisanju Washington Posta, Trump je nakon toga s Air Force Onea prešao na catering vozilo koje je bilo podignuto do razine zrakoplova, na suprotnoj strani od one na kojoj se prethodno ukrcao.

Odande je tajno prebačen u manji vojni zrakoplov C-32A, modificirani Boeing 757 koji se često koristi za prijevoz američkog potpredsjednika.

Prema pisanju lista, ministar obrane Pete Hegseth zasebno se ukrcao u C-32A koristeći vanjske stepenice, kako bi se stvorio dojam da se odvija uobičajeno ukrcavanje.

Quite a story: After an Iranian assassination threat, Trump was secretly switched to a different plane while leaving the NATO summit in Ankara.



He’d arrived in Türkiye on the new Qatar-gifted 747-8 (its first international presidential trip).



For departure, he publicly boarded… — Clash Report (@clashreport) August 11, 2026

Novinari i dio osoblja Bijele kuće ukrcali su se u Air Force One, a navodno im je rečeno da spuste rolete na prozorima. Nisu znali da predsjednik više nije u zrakoplovu.

Producent medijske skupine koji se nalazio u zrakoplovu rekao je da mu je bilo neobično što im je naređeno da drže rolete spuštenima. Jedan je fotograf nakratko podigao roletu, nakon čega mu je, prema izvještaju, brzo rečeno da je ponovno spusti.

Njegove izjave objavljene su u utorak u izvješću Udruge dopisnika iz Bijele kuće.

U izvješću se također navodi da su, kada su novinari stigli do zrakoplova, ispred njegova prednjeg i stražnjeg dijela izgledala kao da se nalaze po dva catering vozila. Osim toga, kombi s novinarima bio je predaleko iza u koloni vozila u zračnoj luci da bi mogao snimiti Trumpa kako se ukrcava.

Zrakoplov s novinarima nastavio letjeti kao Air Force One

Tehnički, naziv „Air Force One” nije ime konkretnog zrakoplova, već pozivni znak koji koristi bilo koji zrakoplov u kojem se nalazi američki predsjednik.

No u ovom slučaju C-32A u koji je Trump tajno prebačen koristio je pozivni znak „Reach 18”, dok je zrakoplov u kojem su ostali novinari nastavio koristiti oznaku „AF1” kako bi se održala varka.

Prema The New York Timesu, u izvornom zrakoplovu ostali su i članovi Trumpove vlade. List je, pozivajući se na dvojicu anonimnih dužnosnika, objavio da su u njemu bili državni tajnik Marco Rubio i ministar financija Scott Bessent.

Trump je potom C-32A-om odletio prema Ujedinjenom Kraljevstvu, odakle je nastavio put prema SAD-u. Tamo se ponovno ukrcao u stariji Air Force One te je snimljen kako izlazi iz zrakoplova nakon slijetanja u RAF Mildenhall.

Nije poznato kako je Trump prebačen iz C-32A natrag u predsjednički zrakoplov.

Potom je prešao u novi Air Force One koji je donirao Katar i njime nastavio put prema Washingtonu.

Novinari nisu znali za stvarnu prijetnju

Tijekom tog leta Trump je razgovarao s novinarima koji su se nalazili u zrakoplovu. Spomenuo je prijetnje koje dolaze iz Irana, ali nije otkrio da je prethodno došlo do tajne zamjene zrakoplova.

Na pitanje zašto je novinarima tijekom leta iz Turske bilo naređeno da spuste rolete, Trump je tada rekao:

„Zato što ste vjerojatno na opasnom letu zbog gadova s kojima se moramo nositi.”

Rekao je i da je njegova sigurnost „stalno” ugrožena te da se nalazi na prvom mjestu iranskog popisa meta.

Jose Zamora, regionalni direktor za Ameriku pri Odboru za zaštitu novinara (CPJ), izjavio je da Trumpova administracija „ima odgovornost osigurati da novinari koji prate predsjednika nisu nepotrebno izloženi opasnosti”.

„Novinare bi trebalo obavijestiti o vjerodostojnim sigurnosnim prijetnjama kako bi mogli donijeti informirane odluke o vlastitoj sigurnosti”, dodao je.

Tajni manevar dogodio se dan nakon što su SAD obnovile vojne napade na Iran, nakon prekida pregovora između Washingtona i Teherana o okončanju rata.