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U DOBROM DRUŠTVU /

Ivana Knoll završila u zagrljaju svjetski poznate manekenke: Noć na Ibizi provele zajedno

Ivana Knoll završila u zagrljaju svjetski poznate manekenke: Noć na Ibizi provele zajedno
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Foto: WILLIAM VOLCOV/Shutterstock Editorial/Profimedia

Zajedno su uživale u noćnom provodu u klubu UNVRS

12.8.2026.
9:36
Hot.hr
WILLIAM VOLCOV/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Ivana Knoll (33) ponovno je privukla pažnju zanimljivom objavom s Ibize. Najpoznatija hrvatska navijačica, influencerica i DJ-ica, koju na Instagramu prati gotovo tri milijuna ljudi, ovoga se puta našla u društvu svjetski poznate manekenke Stelle Maxwell (36), koja na istoj društvenoj mreži ima više od devet milijuna pratitelja.

Ivana Knoll završila u zagrljaju svjetski poznate manekenke: Noć na Ibizi provele zajedno
Foto: Instagram

Ivana i Stella zajedno su pozirale u klubu UNVRS, gdje su se te večeri zabavljale uz glazbu Anyme. Na fotografiji su zagrljene i prisno naslonjene jedna na drugu, a Knoll je označila Stellin profil i uz njega dodala crno srce, uz pjesmu Bad Angel.

Tko je Stella Maxwell?

Stella je svjetsku slavu stekla kao Victoria's Secret anđelica, a tijekom uspješne manekenske karijere surađivala je s brojnim poznatim modnim kućama i pojavljivala se na naslovnicama prestižnih časopisa.

Osim karijerom, godinama je punila medijske stupce i svojim ljubavnim životom. Stella je otvoreno govorila o svojoj seksualnosti, a svojedobno su je povezivali s pjevačicom Miley Cyrus (33), s kojom je fotografirana i u strastvenom poljupcu. Bila je i u vezi s holivudskom glumicom Kristen Stewart (36), s kojom je nekoliko godina bila jedna od najpraćenijih ljubavnih kombinacija svjetskog showbiza.

Ivana KnollStella MaxwellPartyIbiza
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