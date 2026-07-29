Ivana Knoll u izlasku ukrala sve poglede: Pripijeni kožni korzet napravio pomutnju

Najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knoll (33) ponovno je privukla pažnju svojih pratitelja objavom s Ibize. Podijelila je seriju fotografija iz noćnog izlaska na kojima pozira u odvažnom izdanju, a njezin izgled u crnom kožnom korzetu izazvao je brojne komentare obožavatelja. Kratkim opisom "natrag sa svojom obitelji" dala je do znanja da se odlično zabavlja u društvu prijatelja.

Odvažan stajling

Na fotografijama Ivana pozira u crnom kožnom korzetu koji je istaknuo njezinu liniju. Kombinaciju je upotpunila modernim sunčanim naočalama, a pozirala je i s prijateljima. Iako je prepoznatljivost stekla kao navijačica, Knoll se u posljednje vrijeme posvetila i DJ karijeri, pa ne čudi da za noćne izlaske bira poznata središta svjetske scene.

Brojni komplimenti obožavatelja

Noćni klub UNVRS slovi za jedan od najboljih na svijetu, no čini se da je u centru pažnje te večeri bila upravo Ivana. Njezini pratitelji, kao i obično, objavu su dočekali s reakcijama, a ispod fotografija nanizali su se komplimenti na račun njezina izgleda. "Prelijepa", "Super izgledaš", "Wow, savršena si", samo su neki od komentara obožavatelja koji su pohvalili njezin izgled. Brojni su joj poručili da sjajno izgleda i nazvali je "kraljicom Ibize", a objava je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova.