Ivana Knoll prišla Plenkoviću, a njihov pomalo nespretan pozdrav odmah je postao tema komentara

Najpoznatija hrvatska navijačica, a danas i međunarodna DJ-ica, Ivana Knoll (33), još je jednom dokazala da vješto spaja svjetove sporta i zabave.

Na svom Instagram profilu podijelila je trenutke s Europskog prvenstva u ragbiju 7 održanog u Splitu, a posebnu pažnju njezinih milijuna pratitelja privukle su fotografije na kojima pozira s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem (56). Ovaj neočekivani susret na sportskom terenu ubrzo je postao glavna tema komentara koje možete pogledati u objavi ispod.

Premijer na otvorenju, Knoll za pultom

Na stadionu Park mladeži u Splitu, od 24. do 26. srpnja, održava se pravi sportski spektakl - finalna postaja Rugby Europe 7s Championship serije. U ovom dinamičnom olimpijskom sportu, poznatom kao ragbi sedam, 24 europske reprezentacije (12 muških i 12 ženskih) bore se za titulu prvaka.

Važnost događaja za Split i hrvatski sport potvrdio je i dolazak premijera Andreja Plenkovića, koji je prisustvovao svečanom otvorenju. Upravo je taj trenutak Ivana Knoll zabilježila na svom Instagramu, objavivši seriju fotografija i kratkih videozapisa na kojima se rukuje i razgovara s premijerom. U jednom od videozapisa vidi se kako se prije zajedničke fotografije nekoliko trenutaka pomalo nespretno namještaju pred kamerama. "Zadovoljstvo je upoznati premijera Hrvatske i nastupati na prvenstvu", napisala je u opisu objave. Njihov kratki susret mnogima je ostavio dojam blage nelagode.

Objava je, očekivano, izazvala brojne reakcije. Dok su joj pratitelji iz cijelog svijeta, od Meksika do SAD-a, upućivali komplimente i čestitke, domaći su se pratitelji u komentarima uglavnom šalili na račun susreta s premijerom.

Osim susreta s premijerom, Knoll je podijelila i kadrove sa svog nastupa prvog dana prvenstva, gdje je s DJ pulta zabavljala publiku. Za ovu je prigodu odabrala upečatljivu modnu kombinaciju - plavi korzet inspiriran Adidasovim dizajnom i traperice vrlo širokih nogavica.