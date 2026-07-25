Dani Olmo nije prihvatio ispriku argentinske legende: 'Laže, nije mu žao'

Iza Danija Olma je Svjetsko prvenstvo iz snova. Sa Španjolskom je osvojio naslov svjetskog prvaka, a bio je vrlo važan kotačić na tom putu. Posebno se istaknula njegova asistenciju Pedru Porru u polufinalu protiv Francuske.

"Svjetsko prvenstvo najveći je događaj koji možete doživjeti, a ja sam bio uvjeren u naše mogućnosti. Nije se radilo samo o tome da govorimo kako možemo pobijediti, već o uvjerenju da smo to doista sposobni i učiniti", rekao je Olmo u velikom intervjuu za španjolski Diari de Terrassa.

Kako je Olmo fizički izdržao napornu sezonu?

"Rad – nema drugog načina – naporan rad za postizanje cilja. Pritom rad ne obuhvaća samo fizički dio; presudan je takozvani nevidljivi trening: prehrana, odmor, oporavak, mentalna priprema, analiza igre, zdrave navike... Ukratko, trening je ono što radiš na terenu, no istinski napredak ovisi o onome što činiš kad te nitko ne vidi", rekao je Olmo

Koje su reprezentacije iznenadile Olma?

"Zelenortski Otoci bili su veliko iznenađenje, ali i Egipat te Paragvaj. Jako mi se svidjela i Norveška", kazao je Olmo koji se dotaknuo incidenta s Robertom Ayalom. Pomoćni trener Argentine fizički je nasrnuo na Olma nakon finala, poslije se ispričao, ali Olmo mu nije oprostio.

"Netko tko se ispriča, ali pritom opravdava udarac tvrdeći da je to bio odgovor na ono što je rečeno, vjerojatno mu zapravo nije žao – jer laže, budući da mu ja nisam ništa rekao, pa mi njegova isprika nije ni potrebna. Ono što nas doista definira nije pogreška, već hrabrost da je prihvatimo s poniznošću, istinoljubivošću i dostojanstvom", rekao je Olmo.