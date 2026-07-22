Ayala žali zbog udarca: 'Dani, žao mi je! Ispričat ću ti se i uživo čim te vidim'

Roberto Fabián Ayala bio je jedna od ključnih figura u finalu Svjetskog prvenstva. Nakon poraza Argentine, na terenu je izbila tučnjava u kojoj je sudjelovalo nekoliko ljudi.

Jedan od njih bio je Ayala, član Scalonijevog trenerskog osoblja, koji se našao u središtu jedne od najkomentiranijih slika nakon utakmice nakon što je grubo gurnuo Danija Olma. U ekskluzivnom intervjuu u emisiji 'Esports Migdia' na 'Valencia Capital Radiju', Ayala je objasnio što se dogodilo sa španjolskim reprezentativcima. Također se osvrnuo na sve kontroverze oko finala između Španjolske i Argentine.

"Vidio sam kako izbija tučnjava na sredini terena i pokušali smo doći i izvući naše igrače, pokušati spriječiti da se to tako pogorša. Preuzimam odgovornost za ono što sam učinio. Moja je namjera bila otići i razdvojiti ih, ništa više. Ponekad naiđete na stvari i srce vam ubrzano lupa, ali to nije opravdanje, a pozicija koju obnašam je vrlo važna. Ne bih to trebao učiniti, bez obzira na to što sam možda primio", rekao je Ayala pa se svrnuo na konkretnu situaciju s Olmom:

🚨 EXCLUSIVA @esportsvcr: AYALA



🗣️ AYALA: "Fue más un empujón que otra cosa. No fue un puñetazo como quieren decir. Fue una reacción a un dicho. Si veo a Dani Olmo le pediré disculpas en persona"



📻 @Capital_vlc pic.twitter.com/5b04OxkC7V — Esports Migdia 📻 (@esportsvcr) July 22, 2026

"Bilo je to više guranje nego išta drugo. Nije bio udarac šakom kao što neki ljudi govore. Jednostavno je ostao tamo. Bila je to reakcija na nešto što je rekao. Ako vidim Danija Olma, osobno ću mu se ispričati. Žao mi je. U mojoj poziciji ne mogu dopustiti da osjećaj ili ono što bih mogao primiti s druge strane promijeni moje raspoloženje i moje postupke. Svi smo imali reakcije koje možda nisu bile dobro prihvaćene. Samo se morate znati ispričati i prihvatiti posljedice."

'Španjolska igra prekrasan nogomet'

U emisiji 'Esports Migdia' na 'Valencia Capital Radiju', Ayala je također upitan o španjolskoj proslavi, koju je Argentina ignorirala.

"Sada traže stvari kako bi to prikazali negativno prema Argentini. Postoje milijuni gesti španjolskih igrača koje ne ističu; moramo se baviti pravim novinarstvom. Nekoliko članova obitelji imalo je problema na tribinama, a mi smo otišli do njih. Budući da je većina naših ljudi bila tamo, to je bio način da im se zahvalimo na njihovoj potpori i žrtvi."

Konačno, Ayala je govorio o suđenju Slavka Vinčića u finalu:

"Sudac je odradio svoj posao, ne znam kako bih to opisao, ali nije dosudio manje prekršaje, pustio ih je. Međutim, ne možemo upasti u zamku govoreći da je sudac bio loš; s obzirom na to što je potrebno za suđenje finala, dobro je to učinio."

Ayala je također priznao superiornost momčadi Luisa de La Fuentea, kojoj je čestitao na naslovu: "Kada se suočite s momčadi koja vas je pobijedila, morate shvatiti da je to iskustvo i prilika za učenje. Španjolska je igrala prekrasan stil nogometa na Svjetskom prvenstvu. Poanta je da je Španjolska osvojila Svjetsko prvenstvo igrajući prekrasan nogomet."