Najnovija teorija je ujedno i najluđa: Evo zbog čega su Argentinci izgubili u finalu

Odjeci velikog finala Svjetskog prvenstva u kojem je Španjolska svladala Argentinu 1:0 nakon produžetaka još uvijek ne prestaju.

Dio argentinskih navijača još uvijek ima velikih problema 'progutati' poraz, a neki od njih optužuju 'sve redom' da su im 'ukrali' naslov.

Poznata je i peticija kojom su Argentinci htjeli pokrenuti postupak ponovnog odigravanja utakmice, a čini se kako nisu stali na tome.

Na društvenim mrežama pojavio se videozapis u kojem je navedeno kako Argentinci tvrde da su zabili pogodak protiv Španjolske te da im je isti poništen zato što je mreža bila rasparana.

Uz teoriju postavljen je i videozapis koji bi je trebao podupirati, ali sve skupa radije spada u rubriku 'vjerovali ili ne'.

Od finala je prošlo tek pet dana i rane su očito nekima još uvijek jako svježe, a teoriju i sami provjeritu u videu.

Argentines are now coming out with theories claiming this actually went in and but net was torn



“They were forced to lose”😭😭😭 pic.twitter.com/FHiOQqnnu9 — 𝐎𝐇𝐄𝐍𝐄 (@ik_ohene7) July 24, 2026