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Najnovija teorija je ujedno i najluđa: Evo zbog čega su Argentinci izgubili u finalu

Najnovija teorija je ujedno i najluđa: Evo zbog čega su Argentinci izgubili u finalu
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Foto: Pedro Paulo Diaz/imago sportfotodienst/Profimedia

Poznata je i peticija kojom su Argentinci htjeli pokrenuti postupak ponovnog odigravanja utakmice, a čini se kako nisu stali na tome

24.7.2026.
21:38
Sportski.net
Pedro Paulo Diaz/imago sportfotodienst/Profimedia
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Odjeci velikog finala Svjetskog prvenstva u kojem je Španjolska svladala Argentinu 1:0 nakon produžetaka još uvijek ne prestaju. 

Dio argentinskih navijača još uvijek ima velikih problema 'progutati' poraz, a neki od njih optužuju 'sve redom' da su im 'ukrali' naslov. 

Poznata je i peticija kojom su Argentinci htjeli pokrenuti postupak ponovnog odigravanja utakmice, a čini se kako nisu stali na tome.

Na društvenim mrežama pojavio se videozapis u kojem je navedeno kako Argentinci tvrde da su zabili pogodak protiv Španjolske te da im je isti poništen zato što je mreža bila rasparana. 

Uz teoriju postavljen je i videozapis koji bi je trebao podupirati, ali sve skupa radije spada u rubriku 'vjerovali ili ne'. 

Od finala je prošlo tek pet dana i rane su očito nekima još uvijek jako svježe, a teoriju i sami provjeritu u videu. 

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Argentina
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