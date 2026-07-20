Opet taj prokleti MetLife! Messi je doživio novi horor na mjestu koje Amerikanci zovu najukletijim

Kada je označen kraj produžetaka u finalu Svjetskog prvenstva, nije se slomio, pokušavao je ostati staložen i prihvatiti sudbinu takva kakva je, bez obzira na to što mu je 'pisac romana' s leđa žestoko uklizao s dvije noge.

Još jedan tragični poraz u najdražem dresu, još jedna neizdrživa bol koja je međutim pričekala trenutak da dođe do tribine i vidi lica navijača. Tad je pukao... Lionel Messi se ponovno osjećao kao da je upravo on krivac što njegov napaćeni narod ponovno pati. Zadnji put kad je to osjetio, igrao je na istom stadionu. Opet taj prokleti MetLife!

Na istom mjestu je prije 10 godina, samo dva dana nakon svog 29. rođendana, bolno izgubio finale Copa Americe. Promašio je tada i penal u raspucavanju i tko zna bi li mu to prošlo kroz glavu da ga je ovdje morao pucati. A već je promašio dva penala na ovom turniru! Da kojim slučajem Enzo Fernandez nije napravio onu glupost, za vjerovati je kako bi Argentina dogurala do penala...

Te je 2016. na finale Copa Americe stigao s dva izgubljena finala zaredom (uz još jedan 2007. godine!), a kad je izgubio i treći u nizu objavio je da napušta reprezentaciju.

"Gotovo je. Reprezentacija nije za mene. To je to... Dao sam sve od sebe... Odlazim bez da sam uspio osvojiti naslov s reprezentacijom", jedva je skupio snage za izgovoriti riječi.

Foto: Pedro Paulo Diaz/imago sportfotodienst/Profimedia

Srećom, vratio se. Imao je priliku i napraviti 'full circle' te na MetLifeu osigurati Argentini četvrti naslov svjetskog prvaka. Izjednačiti je s Njemačkom i Italijom te stići na samo jedan naslov do Brazila, koji jedini ima pet. Imao je priliku i da Argentina obrani naslov, nešto što su dosad napravili samo Brazil 1962. te Italija davne 1938. godine.

Imao je priliku i uzeti titulu najboljeg strijelca te najboljeg igrača Mundijala, a samim time vrlo lako je mogao i do još jedne Zlatne lopte. Devete! Uz sve to nabrojano, 'mali Leo' bi zapravo postigao i ono najveće - prestigao 'malog zelenog' u očima Argentinaca. Messi bi i 'službeno' bio najveći svih vremena.

No, tko god ga je pomnije pratio u njegovim intervjuima zna da njemu i nisu toliko važni ti individualni rekordi. Vrlo lako će preboljeti što nije najbolji strijelac i što će imati 'samo' osam Zlatnih lopti, a ne devet. O Maradoni je ionako 'milijun' puta rekao da je najveći i da se on s njim ne može mjeriti. Ali, sve bi dao da Argentina uzme naslov svjetskog prvaka i da ne završi svoju najdražu priču porazom.

Nije nikad spominjao to 'prokletstvo' MetLifea, ali sigurno je pomislio 'pa ne opet valjda na istom ovom mjestu!'. Opet taj prokleti MetLife... Je li taj stadion uistinu proklet?

Foto: JOHN ANGELILLO/UPI/Profimedia

Sedamdesetih godina prošlog stoljeća država New Jersey odlučila je umjetno nasipati močvarni teren i ondje izgraditi golemi sportski kompleks (prvo Giants Stadium, zatim MetLife).

Nakon sve češćih tragedija s ozljedama navijači su stadion počeli zvati "ACL Cemetery", a to "groblje križnih ligamenata" je Messiju zadalo najtežu moguću ozljedu. Zanimljivo je da MetLife već godinama prati vrlo neobična reputacija. Ne zbog duhova. Ne zbog paranormalnih priča. Već zbog sportskih tragedija.

Među navijačima NFL-a često se može čuti kako je upravo MetLife "najukletiji stadion u ligi". Posebno se to počelo govoriti nakon 2020. godine kada je u samo nekoliko utakmica ondje stradao niz velikih NFL zvijezda. Pucali su križni ligamenti, završavale sezone, a igrači i treneri otvoreno su kritizirali umjetnu travu.

Ni domaći klubovi, New York Giants i New York Jets, posljednjih godina nisu uspjeli stvoriti ozbiljan domaći autoritet pa mnogi navijači u šali govore da MetLife jednostavno donosi lošu sreću.

Stadion izgrađen na močvari

Dodatnu dozu misterija daje i samo mjesto na kojem je stadion izgrađen. Prije nego što je nastao golemi sportski kompleks Meadowlands, ondje nije bilo grada, četvrti ni povijesnog naselja. Bile su samo goleme slane močvare uz rijeku Hackensack.

Tek nakon velikih nasipavanja nastao je prostor na kojem su prvo izgrađeni Giants Stadium, a potom i današnji MetLife. Takva mjesta često rađaju legende. Najpoznatija od njih nema veze s nogometom...

Jimmy Hoffa – legenda koja nikada nije umrla

Godinama je među Amerikancima kružila priča da je ispod starog Giants Stadiuma zakopano tijelo legendarnog sindikalnog vođe Jimmyja Hoffe, koji je nestao 1975. godine.

Teorija je postala toliko popularna da je ušla u filmove, dokumentarce i televizijske emisije. Čak ju je istraživao poluarni dvojac iz MythBustersa! Kada je stari stadion srušen kako bi napravio mjesto za MetLife, nikakvi ljudski ostaci nisu pronađeni, ali legenda je ostala živjeti.

Finale je za Messija trebao biti posljednji čin zacjeljivanja rane od prije jednog desetljeća. Trebao je to biti njegov 'full cirlce', ali na kraju ga je izdala i snaga. Vidjelo se već protiv Engleske da jednostavno više ne može. Odigrao je tamo na adrenalin i istrčao više nego valjda na svim utakmicama zajedno do tog polufinala, ali u finalu više nije bilo goriva.

Dojam je kako bi Emi Martinez donio Argentini naslov prvaka da su dogurali do raspucavanja. A tamo bi i došli da Enzo nije napravio što je napravio...

Ovako, Messiju je taj velebni stadion ponovno nanio najtežu bol. Umjesto iskupljenja stigla je samo nova bol. Pisac ne voli happy endove i glavni glumac je na kraju morao proći ono što većina nikako nije htjela pročitati.

Opet taj prokleti MetLife...