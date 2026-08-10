Aleksandra Prijović u crnom bikiniju zapalila mreže: 'Ova žena je definicija savršenstva'

Nakon iznimno uspješne godine i rekordne turneje "Od Istoka do Zapada", pjevačica Aleksandra Prijović (30) odlučila je uzeti zasluženi predah na Jadranskoj obali. Svoje brojne obožavatelje na Instagramu redovito obraduje prizorima s ljetovanja, a posljednja objava u nizu u kratkom je roku privukla veliku pozornost, prvenstveno zahvaljujući njezinom besprijekornom ljetnom izdanju.

Opuštenost na moru i lavina komplimenata

U novoj objavi pjevačica pozira na palubi u crnom bikiniju, nasmijana i bez puno šminke. Na jednoj slici pozira za kormilom s pogledom usmjerenim prema moru, dok na drugoj gleda prema kameri. Na fotografijama izgleda vrlo sretno i zadovoljno, a u kratkom roku prikupila je gomilu lajkova i pozitivnih reakcija.

Obožavatelji su se natjecali u komplimentima, pa su se ispod fotografija zaredali komentari poput "Kakva je ovo ljepota, Bože", "Ajmeee, preeedivna!" i "Ma saaaavršena si!". Mnogi su istaknuli i kako pjevačica izgleda sjajno u izdanju bez puno šminke, dodavši da je upravo ona jedna od najljepših na domaćoj sceni.

Pjevačica ovaj predah koristi za punjenje baterija i uživanje u moru u krugu obitelji prije nego što se na jesen vrati svojim koncertnim obvezama, a nedavno je izbacila i novi, već sad vrlo uspješan album, „Bol i alkohol“.