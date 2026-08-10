Ovaj zadatak napravio je pravu pomutnju: Samo oni sa sokolovim očima uspjet će ga riješiti

Na popularnom Redditu, unutar zajednice r/FindTheSniper posvećene pronalaženju skrivenih predmeta, jedna je objava izazvala pravu pomutnju.

Korisnik "Regular_Jaguar_2495" podijelio je fotografiju gotovo dovršene slagalice s naizgled jednostavnim pitanjem: "Gdje ide zadnji dio?". Izazov se, međutim, pokazao puno kompliciranijim nego što je itko očekivao, pokrenuvši lavinu komentara i analiza.

Lov na prazno mjesto u moru mačaka

Fotografija prikazuje veliki stol na kojem je složena šarena slagalica, sastavljena od kolaža retro ilustracija i reklama s mačkama kao glavnim motivom.

U ruci korisnika nalazi se posljednji, ključni komadić. Naizgled jednostavan zadatak pronalaženja praznog mjesta pretvorio se u pravi internetski lov. Kako bi pomogao tragačima, autor je na sliku postavio mrežu s koordinatama od A do F i 1 do 6, no ni to nije značajno olakšalo potragu u vizualno gustom prizoru.

Subreddit r/FindTheSniper je zajednica posvećena upravo ovakvim vizualnim izazovima. Iako ime sugerira potragu za snajperistima, "meta" je najčešće nešto sasvim drugo - od kamuflirane životinje do predmeta koji se savršeno uklopio u okolinu.

Koncept podsjeća na digitalnu i kolektivnu verziju popularnih slikovnica "Gdje je Jura?", gdje tisuće korisnika istovremeno pokušava uočiti skriveni detalj. Kultura zajednice potiče poštenu igru, pa se rješenja moraju sakriti posebnim oznakama kako se drugima ne bi pokvarila zabava.

'Ovo je zapravo srednje teško'

Objava je brzo prikupila stotine glasova i više od tisuću komentara, a korisnici su se marljivo bacili na posao. Analizirajući svaki kutak slagalice, počeli su pristizati odgovori. Većina ih je, skrivenih iza oznaka za spojlere, pokušala precizno odrediti lokaciju koristeći postavljenu mrežu.

"Negdje na pola puta između D2.5 i E2.5", napisao je jedan od najpopularnijih komentara. Drugi su davali slične, ali ne i identične koordinate, poput "E2", "D/E 2", ili "u gornjem desnom kutu, kod slike tri male mace".

Foto: Reddit

Izazov je mnoge iznenadio svojom težinom. "Kako je moguće da je tako teško pronaći rupu za komadić slagalice?" zapitao se jedan korisnik.

Drugi je priznao: "U početku sam mislio 'ma, koliko ovo može biti teško?' Ispostavilo se da je zapravo srednje teško." Objava je izazvala i osjećaj suosjećanja kod onih koji su se našli u sličnoj situaciji.

"Imam istu ovu slagalicu i 'složila' sam je osim jednog dijela koji nedostaje i to je najiritantnija i najrazočaravajuća stvar ikad", podijelila je jedna korisnica, sažimajući univerzalnu frustraciju svakog ljubitelja puzzli.