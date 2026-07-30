Kažu da samo najveći genijalci uspiju točno riješiti ovaj zadatak: Otkrijte jeste li među njima

Zadaci s pomicanjem šibica među brojevima već godinama privlače ljubitelje logičkih izazova jer na jednostavan način testiraju snalažljivost, kreativnost i sposobnost razmišljanja izvan uobičajenih okvira.

Cilj ovakvih mozgalica je pomaknuti samo određeni broj šibica kako bi se dobila nova znamenka, ispravna jednadžba ili što veći mogući broj. Iako se na prvi pogled čine jednostavnima, često kriju rješenja koja zahtijevaju potpuno drugačiji pogled na zadatak.

Jedna takva mozgalica posebno je privukla pažnju korisnika društvene mreže X, gdje ju je pokušalo riješiti više od 360 tisuća ljudi. Na fotografiji se nalazi broj 46, napravljen od šibica, a zadatak je bio jasan - pomaknuti samo jednu šibicu i pritom dobiti najveći mogući broj.

Tell me the highest possible number by moving just 1 matchstick 🧠



Only a few people will succeed pic.twitter.com/wGMWkdAi2R — Lucifer (@0xLuciferCore) July 29, 2026

Koji je točan odgovor?

Mnogi su odmah ponudili svoje odgovore, a najčešće rješenje bilo je 95. Korisnici su uklanjali donju okomitu šibicu sa znamenke šest i premještali je na vrh broja četiri, čime su dobili novu kombinaciju brojeva. Iako se rješenje činilo logičnim i mnogi su bili uvjereni da su pronašli odgovor, autorica mozgalice ubrzo je otkrila da to ipak nije konačno rješenje.

Među prijedlozima su se našli i drugi odgovori poput 76, 911, 49 i brojnih drugih kombinacija, što je pokazalo koliko različitih načina razmišljanja ova jednostavna mozgalica može potaknuti.

Ipak, pravo rješenje bilo je još kreativnije. Umjesto mijenjanja šestice, potrebno je vodoravnu šibicu iz znamenke četiri premjestiti ispod prve okomite šibice. Time se stvara dodatna znamenka i dobiva se najveći mogući broj - 116.

Seriju 'IQ 160' ne propustite na platformi Voyo!