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Ovaj matematički zadatak su mnogi zabrljali: Ako uspijete dobiti točan odgovor, vi ste genije

Ovaj matematički zadatak su mnogi zabrljali: Ako uspijete dobiti točan odgovor, vi ste genije
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Foto: Shutterstock/X

Naizgled jednostavan matematički zadatak izazvao je brojne pogrešne odgovore i veliku raspravu na društvenim mrežama, no do točnog rješenja dolaze samo oni koji pažljivo prate redoslijed računskih operacija

20.7.2026.
19:00
Webcafe.hr
Shutterstock/X
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Matematički zadaci mnogima znaju zadati pravu glavobolju, osobito kada na prvi pogled djeluju jednostavno. Za točno rješavanje nije dovoljno samo prepoznati brojeve, već je važno dobro poznavati računske operacije i njihov pravilan redoslijed.

Upravo je jedan takav zadatak izazvao veliku raspravu na društvenim mrežama i privukao čak 53.000 pregleda.

!Većina ljudi misli da je to lako. Dok ne pokušaju riješiti problem. Možeš li dobiti točan odgovor?", stoji iznad zadatka koji glasi:

√81/√9 + √16=?

Vrlo izazovan zadatak

Korisnici su se odmah bacili na rješavanje zadatka, a u komentarima su se nizali najrazličitiji odgovori. Mnogi su pogriješili tijekom računanja, bilo zbog netočnog korjenovanja, pogrešnog redoslijeda računskih operacija ili obične nepažnje. Neki su pak priznali da im je zadatak bio toliko zbunjujuć da ga uopće nisu uspjeli riješiti

"Točan odgovor je 29", "Ne mogu to riješiti", "Odgovor je 12", "Odgovor je šest", "Vrlo teško", "Nakon tri minute rješavanja uspio sam dobiti 66 kao konačan odgovor", pisali su.

Drugi su ipak uspjeli doći do točnog odgovora te su svoj rezultat ponosno podijelili u komentarima.

Koje je rješenje?

Postupak rješavanja zapravo je prilično jednostavan, ali potrebno je pažljivo pratiti redoslijed računskih operacija.

Najprije treba izračunati korijene:

√81 = 9, √9 = 3 i √16 = 4

Nakon toga zadatak izgleda ovako:

9 ÷ 3 + 4 = ?

Prema pravilima računanja, dijeljenje ima prednost pred zbrajanjem, pa prvo računamo:

9 ÷ 3 = 3

Na kraju preostaje:

3 + 4 = 7

Dakle, točno rješenje zadatka je 7.

 

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MatematikaZadatakIq 160IqInteligencija
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