Ovaj izazov izludio je internet: Ako tu nađete aligatora, svaka čast imate snajperski vid

Detektivski izazovi posljednjih godina postali su pravi hit na društvenim mrežama. Posebno veliku pažnju privlače zagonetke u kojima je potrebno pronaći skrivenu životinju, predmet ili detalj koji se savršeno uklapa u okolinu. Takvi zadaci testiraju našu moć opažanja, strpljenje i sposobnost uočavanja sitnica koje na prvi pogled lako promaknuti.

Jedan takav izazov posebno je namučio korisnike Reddita. Na fotografiji naizgled mirne močvare skriva se aligator po imenu Rupert koji se gotovo potpuno stopio s prirodnim okruženjem.

Kako bi potraga bila još zanimljivija, fotografija je podijeljena na mrežu s oznakama - brojevima od jedan do šest te slovima od A do F, što je korisnicima trebalo pomoći da lakše pronađu skrivenog predatora.

'Nema šanse da ga nađem'

Ipak, unatoč pomoći u obliku koordinata, mnogi su ostali zbunjeni. Gotovo 2000 korisnika pokušalo je riješiti zagonetku, ali velik broj njih nije uspio pronaći točnu lokaciju aligatora. Neki su čak posegnuli za komentarima i tražili pomoć drugih korisnika, no ni dodatni tragovi nisu svima bili dovoljni.

Dok su se jedni predavali nakon nekoliko minuta potrage, drugi su se poslužili različitim trikovima - povećavali su fotografiju, pažljivo promatrali obrise u vodi i tražili nepravilnosti u prirodnom uzorku močvare. Najuporniji su ipak uspjeli pronaći skrivenog aligatora.

"Provjerio sam odgovore, ali još uvijek ne vidim ni na toj koordinati", "Bez otkrivanja, potpuno je u vodi, a između dvije trske vidi se crno oko u obliku gmazova", "Tu je oko koje je tamno i nekako u obliku sjemenke, lako ga je uočiti", "Gledam točno tamo gdje je i ne vidim ništa, vidim hrpu tame na početku trske, kao tamnu masu koja izgleda kao leđa aligatora i stopalo aligatora, ali ljudi kažu da je Rupert u vodi i da se vide samo njegove oči. Ali ono što vidim je na kopnu pa sam izgubljen", "Pronašao sam ga za otprilike četiri sekunde", "Čak i nakon što je vidio odgovor ne mogu vidjeti Ruperta", pisali su.

Gdje je Rupert?

Kao što su neki korisnici uspjeli pronaći, ključ za rješenje ovog izazova bile su aligatorove oči koje su se gotovo neprimjetno stopile s okolinom.

Skriveni predator nalazi se pri samom kraju vode, odmah ispred trave koja ga dodatno prekriva i čini gotovo nevidljivim. Prema označenoj mreži na fotografiji, njegova lokacija je otprilike na polju D4.

Foto: Reddit

Najveću pomoć pri pronalasku pruža njegovo tamno oko koje na prvi pogled izgleda poput običnog dijela lista ili sjene u močvari. No kada se fotografija pažljivije prouči, mogu se uočiti i obrisi njegove glave koja tiho izranja iz vode.