ALIGATORE, UHIĆEN SI! /

Nevjerojatno: Golim rukama se bacio na opasnog reptila i bacio ga na stražnje sjedalo auta

Nevjerojatno: Golim rukama se bacio na opasnog reptila i bacio ga na stražnje sjedalo auta
Foto: Profimedia
1 /17
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kao da u SAD-u nema dovoljno kriminala, vlasti se na Floridi moraju boriti i sa životinjskim predatorima. Tako su osvanule nevjerojatne fotografije policajaca koji "golim rukama" hvataju aligatora koji je upao u dvorište kuće u okrugu Lake. 

Uznemirena vlasnica vidjela je aligatora kako se mota po dvorištu njezine kuće i nazvala policiju. Borbu s aligatorom snimile su nadzorne kamere s kuće, dron i tjelesne kamere s policajca. 

Policajci su ga prvo uhvatili lasom, a zatim se vidi policajac koji je doslovno legao na njega. Nakon toga su mu zalijepili čeljust. Na kraju su ga utovarili u patrolni auto, na stražnje sjedalo.

Incident se dogodio ranije ovog mjeseca.

26.9.2025.
14:04
Tajana Gvardiol
Profimedia
AligatorUhićenjePolicijaFloridaSad
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ALIGATORE, UHIĆEN SI! /
Nevjerojatno: Golim rukama se bacio na opasnog reptila i bacio ga na stražnje sjedalo auta