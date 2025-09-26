Nevjerojatno: Golim rukama se bacio na opasnog reptila i bacio ga na stražnje sjedalo auta

Kao da u SAD-u nema dovoljno kriminala, vlasti se na Floridi moraju boriti i sa životinjskim predatorima. Tako su osvanule nevjerojatne fotografije policajaca koji "golim rukama" hvataju aligatora koji je upao u dvorište kuće u okrugu Lake.

Uznemirena vlasnica vidjela je aligatora kako se mota po dvorištu njezine kuće i nazvala policiju. Borbu s aligatorom snimile su nadzorne kamere s kuće, dron i tjelesne kamere s policajca.

Policajci su ga prvo uhvatili lasom, a zatim se vidi policajac koji je doslovno legao na njega. Nakon toga su mu zalijepili čeljust. Na kraju su ga utovarili u patrolni auto, na stražnje sjedalo.

Incident se dogodio ranije ovog mjeseca.