Pustila da joj aligatori pojedu autističnog sina? Mlađe dijete pozitivno na kokain, kao i ona

Hilda Vasquez (34) uhićena je nakon što je njezin 12-godišnji autistični sin Bryan pronađen mrtav u laguni u istočnom dijelu New Orleansa prošli mjesec, piše Metro.co.uk.

Bryan je nestao 14. kolovoza. Prema njezinim riječima, popeo se kroz prozor spavaće sobe. Na sebi je imao i pelene.

Uslijedila je velika potraga, a volonter je pronašao Bryanovo tijelo u kanalu samo nekoliko blokova od njegove kuće 26. kolovoza.

Ubio ga je aligator, a službeni uzrok smrti bila je tupa trauma i utapanje, prema riječima mrtvozornika iz New Orleansa.

Volonter Jon Gusanders, rekao je da su dva aligatora povukla Bryanovo tijelo pod vodu i izronila s njim. Gusanders je rekao da je koristio dron oko sat vremena kako bi odvratio životinje od daljnjeg natezanja i skrivanja tijela. Vjeruje se da aligatori često borave u tom području jer ih susjedi hrane ostacima hrane.

Majka uhićena i optužena za ubojstvo

Vasquez je uhićena 7. rujna i optužena za ubojstvo iz nehaja i okrutnost drugog stupnja prema maloljetniku.

Majka se pojavila na sudu u ponedjeljak, a sudac je naredio da bude zadržana u zatvoru Plaquemines Parish bez prava na jamčevinu.

Tijekom saslušanja čulo se da je njezino najmlađe dijete bilo pozitivno na kokain mjesec dana prije Bryanovog nestanka. Majka je također bila pozitivna na kokain.

Vasquez je 2014. optužena za okrutnost prema djeci nakon što je Bryan, koji je u to vrijeme imao godinu dana, završio u bolnici s frakturom lubanje i slomljenom nogom.

Tužitelji su smatrali da je majka opasna za svoje troje djece te joj je naređeno da se drži podalje od njih.

Odjel za šumske požare i ribarstvo Louisiane eliminirao je aligatore koji su napali Bryana.

"Bryanov život i smrt donijet će mnoge promjene cijeloj državi Louisiani i svijetu“, navodi se na GoFundMe stranici za troškove njegovog pogreba i potrebe njegove obitelji.

Prikupljena sredstva neće se koristiti za pravnu pomoć majke.

Do srijede poslijepodne prikupljeno je više od 15 tisuća dolara.

