Pojavio se novi soj koronavirusa: Raste broj zaraženih, ali po jednoj stvari se bitno razlikuje

Broj potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom u Njemačkoj ponovno raste. Prema najnovijim podacima Instituta Robert Koch (RKI), u 37. tjednu 2025. zabilježeno je ukupno 2396 novih zaraza. Tjedan ranije bilo je 2153 slučaja, piše Fenix.

Uzlazni trend traje od kraja kolovoza, a očekuje se njegov nastavak i do kraja rujna.

U porastu je i broj slučajeva akutnih respiratornih infekcija u svim dobnim skupinama. Međutim, iako se zaraza širi, nema govora o jakoj epiemiji. Liječnicima se javljaju ljudi s blažim simptomima, a broj bolničkih liječenja i dalje je nizak.

Dominira Stratus

Prema podacima Instituta, u 84 posto analiziranih uzoraka pronađena je nova varijanta virusa XFG poznata i kao "Stratus" koji trenutačno dominira u Njemačkoj. Prije mjesec dana, 65 posto zaraženih imalo je novi soj.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) procjenjuje da je “Stratus” zarazniji od prethodnih sojeva, no ne postoje dokazi da uzrokuje teže oblike bolesti.

U Njemačkoj trenutačno osim koronavirusa, haraju i rinovirusi te parainfluenca, što podsjeća na situaciju nakon ljetnih praznika prethodnih godina, kada su respiratorne infekcije bile učestalije.

'S njim ćemo dugo živjeti'

"Koronavirus je ostao s nama - s njim ćemo dugoročno živjeti", rekao je liječnik i medicinski novinar Christoph Specht.

Porast infekcija u rujnu tipičan je za hladnije razdoblje kada se ljudi više zadržavaju u zatvorenim prostorima, čime se širenje virusa olakšava.

Specht naglašava kako trenutačna situacija nije usporediva s prvim godinama pandemije.

“Naš imunitet je sada mnogo jači, a simptomi koje ljudi prijavljuju uglavnom su blagi - promuklost, bolno grlo, klasični simptomi prehlade.”

Preporučuju se maske za rizične skupine

Iako se u bolnicama i liječničkim ordinacijama zasad ne bilježi značajan porast broja pacijenata s koronom, stručnjaci upozoravaju da bi opterećenje moglo rasti u nadolazećim tjednima, posebno ako se poklope sezona gripe, RSV i COVID-19.

Za širu populaciju preporučuje se oprez, osobito za rizične skupine, uključujući nošenje maski. Međutim, Specht smatra da nema potrebe za posebnom zabrinutošću: “Koronavirus više nije iznimka – ako se netko boji korone, trebao bi se bojati i ostalih virusa koji kruže tijekom jeseni i zime.”

POGLEDAJTE VIDEO: Kina - Prijete im kazne od 1200 eura: Opasan virus vratio mjere kao u doba korone