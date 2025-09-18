Kimmela odgodili, analitičar već ranije poručio: 'Kažnjavati ljude otkazima je neamerički'

Ubojstvo konzervativnog aktivista Charlieja Kirka uzburkala je Ameriku. Deseci objava na društvenim mrežama o njegovom ubojstvo, uključujući i one koje su slavile njegovu smrt, postali su meta organizirane online kampanje.

Konzervativni aktivisti, republikanski političari i posebna internetska stranica koriste te objave kako bi kaznili njihove autore - čak i kada se radi o anonimnim korisnicima s malim brojem pratitelja.

'Expose Charlie's Murderers'

Među onima koji predvode ovakve akcije su poznata krajnje desna influencerica Laura Loomer, republikanski senator i stranica nazvana Expose Charlie’s Murderers. Upravo je ta stranica, čije je vlasništvo registrirano anonimno, objavila kako je do subote u podne zaprimila gotovo 30.000 prijava korisnika koji su navodno komentirali ili se rugali ubojstvu Kirka.

Iako je trenutačno javno dostupno tek nekoliko desetaka objava, administratori najavljuju da će stranica uskoro postati pretraživačka baza podataka s imenima, lokacijama i zanimanjima. Mnogi od označenih korisnika tvrde da se nisu identificirali kao aktivisti niti pozivali na nasilje, no njihovi osobni podaci sada kruže internetom. Stranica je otvorila i X profil, dok je Loomer na toj platformi zaprijetila da će 'učiniti slavnim svakoga tko slavi Kirkovu smrt' te im 'uništiti budućnost i karijeru'.

A očito se to u Americi sada i počelo događati. Američka televizijska mreža ABC odlučila je suspendirati poznatu emisiju 'Jimmy Kimmel Live' i to sve samo zato što je voditelj Kimmel je ubojstvo Kirka nazvao 'besmislenom tragedijom' te kritizirao američkog predsjednika Trumpa jer nije pokušao ujediniti naciju u trenucima politički motiviranog nasilja. Više o tome čitajte OVDJE.

Đurović o suspenzijama i otkaza ljudi

A baš je prije nekoliko dana u studiju RTL Direkta gostovao vanjskopolitički analitičar Đivo Đurović koji je s Mojmirom Pastorčić komentirao suspenzije i otkaze za ljude koji su se izrazili, bilo pozitivno ili negativno o smrti Charlie Kirka.

"Ja sam se našao u situaciji, dok se nije objavilo da je mrtav, da trebam napisati nešto o njemu. S jedne strane uzeti u obzir činjenicu da ono što je on radio nije nešto što bi svatko preporučio kao političku poziciju, a s druge strane osuditi činjenicu da ga je netko ubio. To je trenutak kada čovjek stane i zamisli se. Ali apsolutno je jasno: nitko, bez obzira na ideje i stavove, ne smije biti meta nasilja dok sam ne posegne za nasiljem. Nikoga ne smije ni udariti, ni ogrebati, a kamoli likvidirati", rekao je pa nastavio:

"U tom smislu reakcija mora biti takva da imamo razumijevanja za temeljne vrijednosti društva u kojem živimo. To vrijedi i za Hrvatsku i za Ameriku – u kojima se svaka vrsta sukoba mora moći riješiti argumentima, a ne fizičkim nasiljem. Ja vjerujem da Amerika to može napraviti. Vjerujem i da mi možemo ne krenuti njihovim putem. Ali nije jednostavno, pogotovo kad netko to stalno podgrijava".

Pastorčić ga je pitala je li realno ovo što najavljuje State Department – da će kontrolirati što stranci pišu i uzimati to u obzir pri izdavanju viza?

"Amerikanci imaju izraz „un-American“ – neamerički. Ne može biti ništa manje američki od toga da se kažnjava sloboda govora. Ljude administrativno kažnjavati znači da država gura svoj nos gdje joj nije mjesto. Ja potpuno osuđujem i gade mi se izrazi likovanja nad smrću i nad ubojstvom bilo koga, i Charlieja Kirka. Ali kažnjavati ljude otkazima i suspenzijama zbog toga – mislim da je to potpuno neamerički", zaključio je.

