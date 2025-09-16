SAD na rubu građanskog rata? Analitičar upozorava: 'Stvari idu u krivom smjeru'

O situaciji u Americi u RTL Direktu Mojmira Pastorčić je razgovarala s vanjskopolitičkim analitičarom i kolumnistom Telegrama Đivom Đurovićem.

Stara je vijest da je Amerika polarizirana, ali imam osjećaj da je od prošlog tjedna kao da je na rubu građanskog rata.

Stvari su radikalno i vrlo naglo eskalirale. Ono čega smo se dugo vremena bojali da će se početi događati – zbilja se i počelo događati.

Iako je prethodnica također bila brutalna (prošlo ljeto je pokušan atentat na Trumpa), ali ovdje je posebna vrsta brutalnosti i straha da će ljudi, koji nisu štićeni, kao što je Charlie Kirk, obični političari, agitatori... početi biti mete kojekakvih luđaka ili jako zadojenih ljudi.

I onda to nitko neće moći obuzdati. Nažalost, reakcija na sve ovo što se dogodilo nije pomogla smirivanju situacije, pogotovo reakcija s vrha vlasti, Trumpa. Stvari idu u krivom smjeru i nitko se baš ne trudi previše da ih uspori.

Trump je odmah rekao da je kriva radikalna ljevica. Elon Musk je rekao da su demokrati stranka ubojstava. Kakvu reakciju uopće može izazvati takva njihova izjava koja optužuje bez dokaza?

To su poruke odobravanja. Oni daju okvir u kojem je ovakvo ponašanje zapravo prihvatljivo.

Oni to neće izravno reći, ali ako Elon Musk, koji ima ne znam koliko stotina milijuna followera i koji je do jučer bio najbogatiji čovjek na svijetu, koji je jako utjecajan, pogotovo u tim ekstremnim desnim krugovima, počne takve stvari govoriti – onda Donald Trump uopće ne treba objašnjavati koliki je njegov doseg i utjecaj.

Oni ne kažu "ubij", ali kažu u suštini ovo: "ako ubiješ, što si drugo mogao" i "ako nećeš ti njih, onda će oni tebe". To su najgore moguće poruke, to su najopasnije poruke i one neće Ameriku odvesti nikamo dobro.

A u krajnjoj liniji stradat će ljudi koji su Trumpovi obožavatelji, kao što je u krajnjem slučaju bio i Charlie Kirk. Agresija nije usmjerena samo na neprijatelje, nego i na jedne, druge i treće. I to je jako loše i jako opasno.

Znači, moguće je da odgovor na političko nasilje bude još više političkog nasilja?

Nadajmo se da neće, ali ovo političko nasilje nije palo s neba i iz čista mira. Trump već deset godina odobrava i potiče političko nasilje prema svojim neprijateljima, protivnicima, političarima i ljudima koji se s njime ne slažu.

U slučajevima kad je bio pokušan atentata na Nancy Pelosi čekićem u njezinom stanu, kada je stradao njezin muž, on je to ismijavao pa relativizirao.

Od toga je zapravo napravio show, iako je to bio užasan pokušaj atentata. Prije par dana najavio je u Chicagu da će poslati vojsku.

Nasilje i političko nasilje postali su normalizirani i to ne može završiti dobro.

Dovoljan je jedan luđak ili jedan čovjek koji je zadojen i nerazuman, kao što smo vidjeli u ovom slučaju, da ubije nekoga – i onda to krene dalje i nema kraja.

Malo o reakcijama na atentat. Vidjeli smo da stižu vijesti o suspenzijama i otkazima za ljude koji su se pozitivno izrazili o smrti Charlie Kirka ili su slavili na društvenim mrežama.

Ja sam se našao u situaciji, dok se nije objavilo da je mrtav, da trebam napisati nešto o njemu. S jedne strane uzeti u obzir činjenicu da ono što je on radio nije nešto što bi svatko preporučio kao političku poziciju, a s druge strane osuditi činjenicu da ga je netko ubio. To je trenutak kada čovjek stane i zamisli se. Ali apsolutno je jasno: nitko, bez obzira na ideje i stavove, ne smije biti meta nasilja dok sam ne posegne za nasiljem. Nikoga ne smije ni udariti, ni ogrebati, a kamoli likvidirati.

U tom smislu reakcija mora biti takva da imamo razumijevanja za temeljne vrijednosti društva u kojem živimo. To vrijedi i za Hrvatsku i za Ameriku – u kojima se svaka vrsta sukoba mora moći riješiti argumentima, a ne fizičkim nasiljem. Ja vjerujem da Amerika to može napraviti. Vjerujem i da mi možemo ne krenuti njihovim putem. Ali nije jednostavno, pogotovo kad netko to stalno podgrijava.

Je li realno ovo što sad najavljuje State Department – da će kontrolirati što stranci pišu i uzimati to u obzir pri izdavanju viza?

Amerikanci imaju izraz „unamerican“ – neamerički. Ne može biti ništa manje američki od toga da se kažnjava sloboda govora. Ljude administrativno kažnjavati znači da država gura svoj nos gdje joj nije mjesto. Ja potpuno osuđujem i gade mi se izrazi likovanja nad smrću i nad ubojstvom bilo koga, i Charlieja Kirka. Ali kažnjavati ljude otkazima i suspenzijama zbog toga – mislim da je to potpuno neamerički.

Charlie Kirk je jako vokalno branio pravo na nošenje oružja. Na kraju je ubijen u državi u kojoj stvarno možeš nositi oružje doslovno na ramenu.

I da je netko ovog atentatora sreo, ne bi mu mogao ništa reći. Čak i policija da ga je srela s puškom na ramenu, ne bi mu ništa mogla napraviti, jer je to država u kojoj su republikanci vječno na vlasti. Jedna od konzervativnijih, s „open carry“ pravilima – može se otvoreno nositi oružje.

Jako je jednostavno. Ja sam, dok sam živio tamo, bio jedan klik od kalašnjikova. Nikakva provjera mi nije trebala. Ja, kao strani državljanin, nisam smio kupiti nikakvo oružje u Americi, ali to nitko nije provjeravao. Da sam kliknuo „kupi“, stigao bi mi poštom kalašnjikov koji se koristio kod nas u ratu. Pogotovo online, ali i inače – užasno je jednostavno doći do oružja.

To mogu biti jurišne puške, koje mogu usmrtiti jako puno ljudi u vrlo malo vremena. To je pošast. U Americi živi oko 330 milijuna stanovnika i ima oko 700 milijuna komada oružja. Znači, više od dva komada oružja po glavi stanovnika. I mislim da to dovoljno govori o tome zašto je ta smjesa političke radikalizacije i političkog nasilja s oružjem toliko opasna.

Atentati su kroz povijest uvijek imali moć da mijenjaju tijek događaja i tijek povijesti. Vidjeli smo što se dogodilo nakon ubojstva Martina Luthera Kinga – uslijedili su prosvjedi i Civil Rights Act. Može li ovo imati takve dramatične posljedice?

Ja mislim da je potencijal ovog ubojstva manji od atentata koje si spomenula. Čini mi se da će Trumpova administracija, odnosno MAGA pokret, pokušati iskoristiti ovo ne bi li pritisnuo protiv svojih političkih protivnika, neku vrstu političkog nasilja. Vidjet ćemo do koje granice će to ići. Amerika nije Hrvatska, Amerika nije Rusija. Ne mogu se baš sve te stvari napraviti kao u najgorem scenariju, iako ispadaju puno lošije i puno gore nego što smo mislili.

Vidjet ćemo. Ali činjenica je da, ne daj Bože, još jedan politički atentat bi zbilja otvorio pitanje da oni kažu: „OK, sad ćemo ozbiljno ukidati prava, srezati opoziciju i ukinuti demokraciju u Americi.“ Bojim se da nismo daleko od tog ružnog scenarija koji bi, da ga je netko prije spomenuo, zvučao kao znanstvena fantastika.

Počeli smo s Amerikom, da to proširimo na Hrvatsku. Koliko je to utjecalo na diskurs i na polarizaciju u Hrvatskoj koju isto tako imamo?

Mi smo proživjeli ljeto političkog ekstremizma. Imamo sličnu situaciju, iako smo u puno ranijoj fazi nego što je Amerika. Vladajuća stranka u Americi, koja je prije bila umjerena centristička, postala je ekstremno desna. Još i prije Trumpa u nekoj mjeri, ali s njegovim dolaskom i povratkom u drugom mandatu – postala je ekstremno desna stranka. Ona je u nekim aspektima radikalnija od Alternative für Deutschland i drugih europskih ekstremno desnih stranaka. Kod nas se čini da je HDZ krenuo sličnim smjerom, pogotovo kroz revival ustaštva i ustaške ideologije, da naciju vodi u tom smjeru.

Mi, srećom, nismo ni blizu tom kasnom stadiju u kojem je Amerika, ali ajmo se nadati da se to neće dogoditi – a pogotovo da se neće dogoditi da političko nasilje postane svakodnevica.