Cijela Hrvatska bruji o ovom načelniku, ima li plaću 0 ili 4080 eura? Riješili smo misterij...

Općina Muć nalazi se 40 minuta vožnje od Splita. I nema tko ovdje ovih dana na kavi, u dvorištu, ispred pošte i dućana ne priča o načelnikovoj plaći. Još uvijek ne znaju – hoće li se predizborno obećanje ispuniti ili je to bila klasična politička priča. Naime, načelnik Mate Babić je u kampanji obećao da će volontirati kao načelnik. To mu je pisalo i na plakatima. No, nakon izbora, neki optužuju novog načelnika da će primati ne nula, nego 4080 eura mjesečno. Takvu su barem odluku donijeli vijećnici.

"Kao i cijeloj državi, predizborna kampanja je jedno, a obećanje je drugo. Nema on u džepu novce da će on nešto napravit," kaže Ivan iz Sutinе. "Mislim volim da ima svatko, ali neka imam i ja," dodaje Mara.

"Čovjek je rekao da će navodno volontirat sada… vijećnici su se možda udružili jedni s drugima pa su odlučili amo ća, pa ćemo ne znam peć janjce hahah," komentira Mate iz Muća.

Foto: Rtl Direkt

Odluka vijećnika: Plaća 4080 eura bruto - 2626 eura neto

Ne zna se hoće li se uistinu peći janjci, ali vijećnici su kao većina donijeli odluku, a ona je iznenadila i one koji su Općinu osnovali.

"Ja mislim da nije realna ta plaća s obzirom na prostor u kojem živimo. Ljudi su išli po svijetu u Njemačku ili što ja znam da bi zaradili 1000 eura. On ovdje dvi tisuće, 1800 pročelnik. Čega? Male Općine, ja ne razumijem kako to," kaže Josip Šolić, jedan od osnivača Općine Muć.

Odlukom je utvrđeno da će načelnikova bruto plaća iznositi 4080 eura, što bi u neto iznosu bilo otprilike 2626 eura. Tu se digla oporba jer nije isto ako novi umirovljeni načelnik radi kao profesionalac i prima plaću ili kao volonter koji dobiva naknadu – što je bilo obećanje.

Foto: Rtl Direkt

Moralno upitna odluka

"Odluka je zakonom utemeljena i sve je u redu što se tiče toga, ali je s moralne strane vrlo upitna. To smatram izbornom prevarom biračkog tijela jer najlakše je u tom vremenu bit populista za dobiti glasačko povjerenje da bih odmah nakon stupanja na snagu iznevjerio te birače", poručuje općinski vijećnik Miroslav Šolić.

Unatoč diskusijama o plaći i obećanjima, novi načelnik, koji je tek sjeo u fotelju nakon 22 godine uzastopne bivše vlasti, tvrdi da planira ispuniti obećanje.

Načelnik: Bit ću volonter i primati maksimalno 1500 eura

"Prvenstveni povod je bilo podizanje plaće službenicima i namještenicima u Općini. Dužnost ću obnašati kao volonter i moja volonterska naknada će biti maksimalno 1500 eura, a ne kao što se u medijima piše da sam načelnik s najvišom plaćom," kaže načelnik Mate Bebić.

Osim toga, dodaje da će prvu volontersku naknadu donirati najpotrebitijima u Općini. Dio mještana u njegova obećanja ne sumnja.

Foto: Rtl Direkt

"Ja smatram da načelnik mora bit plaćen i imati prosječnu hrvatsku plaću, a to što se piše ja mislim da nije istina," smatra Zrinka.

"Ja imam u njega povjerenje da će on sigurno raditi više volonterski nego za 1000 ili 2000 ili 3000 eura. On je to obećao. Ne sumnjam u njega da je dobar čovjek, bolji nego svi drugi," dodaje Ante iz Sutinе.

Od kuće do kuće, od susjeda do susjeda, tema će u skorije vrijeme biti: tko je bio u pravu i je li se veliko obećanje u malom mjestu ispunilo.