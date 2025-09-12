Dok svijet muči tko je Banksy, hrvatski street artist kaže: 'Čudno je to u svijetu gdje se sve zna'

Mačke su se vratile. Kao da su na podu naslikana šarena lica Vladimira Putina i Benjamina Netanyahua: eto do te mjere se užarila rasprava o muralu u Masarykovoj ulici. Nema tko nema mišljenje o muralu u pješačkoj zoni u centru Zagreba: koji je djelo Slavena Kosanovića Lunara. Naslikao h je po drugi put, nakon što su mačke broj jedan uklonjene zbog građevinskih radova.

U Britaniji svi pričaju o tome hoće li policija razotkriti tko je Banksy: pa o svemu tome pričamo i mi u Direktu. I to s autorom kojeg ako i ne znate, itekako znate. On oživljava sivi grad, on oživljava stare pumpe, on je autor nekih od najljepših uličnih murala koje ste vidjeli: Boris Bare.

Kad si slikao tepih u Martićevoj, isto je bilo dosta reakcija, i užarene rasprave. Kakav je to mural na podu...

Kad sad vidim, čini mi se puno manje, a možda samo ja nisam popratio to. Dok sam radio bilo je prilično dobrih reakcija. Ali, da te ispravim, nije tepih nego haustor. Izlazi na ulicu po austro-ugarskim pločicama. Svaki dio, svaki segment je jedan haustor.

To si ti pronašao?

Dok sam slikao haustore, stanari su mislili da kradem bicikle.

A što kažeš na mačke u Masarykovoj?

Meni se sviđaju. To mi je frend pa ne smijem ništa reći. Definitivno fali boje gradu.

Provokativan Banksy nekidan u Londonu: sudac mlati prosvjednika.

To je njegov klasičan rad. Definitivno je pogodio u srž. Vidim da su odmah digli policiju. Da je nešto drugo nacrtao odmah bi odvalili komad zida i prodali na aukciji kako su radili prije.

Nevjerojatan je Banksy. Uvijek kontra autoriteta, uvijek snažna politička poruka. A i dalje uspijeva sakriti tko je i nakon 25 godina...

To je baš čudno u svijetu gdje se sve zna, punom kamera i satelita po svuda. Možda je jedna osoba, možda je više osoba.

Radio si nedavno izložbu 'Privatizacija', bavio si se rasprodajom i pljačkom industrije.... Koliko je ta politička kritička poruka prisutna na hrvatskoj street art sceni?

Ima dosta ljudi koji rade stvari koje imaju veze s politikom i aktualne teme. Ja dosta gledam da uklopim mural u ambijent.

Ostatak razgovora pogledajte u videu...