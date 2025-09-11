Jeste li cijeli život vjerovali u pogrešan horoskopski znak? Moguće je, evo i zašto

SVE SE KREĆE /

Možda mislite da je horoskop obična glupost i da kakve veze imaju zvijezde i vaša osobnost. Tko uopće vjeruje da bik mora biti tvrdoglav, djevica pedantna, a škorpion strastven? Ipak, jedno je sigurno - svatko zna koji je njegov znak. Odnosno, barem je mislio da zna.

Jer vaše je uvjerenje staro 2000 godina i vrlo vjerojatno pogrešno. Zvijezde su se u međuvremenu pomaknule. "Ja sam cijeli život ponosna jer sam najbolji znak – lav. Koje razočaranje kad sam danas shvatila da sam zapravo rak", kaže Mojmira.

Naši sugovornici otkrili su da su im znakovi prema astronomskom računanju potpuno drukčiji. „Bik?! Fuj. Ne sviđa mi se. Zašto? Zločesti su. Stvarno? Da, nisu dobri ljudi,“ komentirala je Deva, koja je cijeli život mislila da je blizanac. „Strijelac... Da. Cijelo vrijeme sam mislio da sam jarac,“ iznenadio se Matthew.

„Jarac si po ovome. Ne prihvatam. Zašto? Ne, pa vodolija sam. Što ti se ne sviđa kod jarca? Pa ništa... rogovi?“ rekao je Aleksandar kroz smijeh.

Nisu zbunjeni samo naši sugovornici. Američki komičar Stephen Colbert također se našalio na račun pomaknutih zvijezda „2000 godina kasnije?! Nije ni čudo što mi je današnji horoskop rekao da bih trebao očistiti kuću od nereda i prihvatiti Tiberijevo osvajanje Dalmacije. Mislio sam da sam bik. Ispalo je da sam blizanac. To mijenja sve. Što sad?!“

Zašto su znakovi 'pogrešni'?

Tri su razloga zašto zapravo živimo u horoskopskoj zabludi. Prvo, zviježđa nisu jednake veličine – iako u horoskopu imamo 12 znakova, na nebu postoji čak 88 zviježđa. Drugo, postoji i 13. zviježđe – Zmijonosac – koje su Babilonci odbacili kako bi ih bilo 12, jednako kao mjeseci. Treći i ključni razlog je ljuljanje Zemlje.

„Da skroz pojednostavim – zemlja se nalazi pod kutom, i sad se oko tog kuta rotira, ali taj kut lagano precesira i opisuje kružnicu. Potpuna kružnica traje 26 tisuća godina. Znači, svake 72 godine mijenjamo perspektivu za 1 stupanj. U dvije tisuće godina naš se pogled na zvijezde pomaknuo za 30-ak stupnjeva,“ objašnjava Davor Horvatić s Fizičkog odsjeka PMF-a u Zagrebu.

To znači da netko tko je danas rođen nije, primjerice, djevica nego lav. Astrologinja Anđelka Subašić ističe da se zapravo ništa nije „krivo“ računalo: „Zapadnjačka astrologija bazira se na tzv. tropskom zodijaku. On počinje na prvi dan proljeća. Nije se računalo krivo, već je podjela napravljena po godišnjim dobima, a ne po položaju zviježđa.“

Horvatić dodaje: „Naravno, one koji se bave horoskopom to ne brine, jer u kulturnoj tradiciji nije nikad pomaknuto. Ali ako se bavite opažanjem neba i položajem tijela, onda se ti pomaci moraju uzeti u obzir.“

Lavice ostaju lavice

Ipak, nije se svatko morao odreći svog znaka. „Kolovoz... 21.? Okej, ti jesi lavica. Ja sam prava lavica,“ rekla je Maria kroz smijeh. No, mnogi poput našeg novinara sada su u nedoumici – ispadaju li po astronomskom računanju zapravo neki drugi znak?

Astrologinja Subašić umiruje: „Vi ste sigurno bik u horoskopu. Po istočnjačkom to niste, jer se tamo drugačije računa. Ali vi se nećete mijenjati.“

Ako volite zaviriti u svoj dnevni horoskop, najbolje je da pročitate i svoj znak, ali i onaj mjesec prije. Pa provjerite koji vam se opis više sviđa. Zvijezde se, čini se, pomiču, ali mi ostajemo isti.