Tonči Tadić za Direkt: 'Živimo u hladnom ratu 2.0, izbrojao sam 52 nuklearne prijetnje Putina'

Ruski dronovi ušli su na teritorij članice NATO-a, Poljske, koja ih je oborila i to shvatila kao izravnu prijetnju. S vanjskopolitičkim analitičarem Točijem Tadićem u RTL Direktu analiziramo je li to bila ruska taktika i može bi sukob mogao eskalirati.

Da, to je sigurno Putinova poruka Trumpu. Putin je, naravno, osokoljen s potporom koju je dobio u Pekingu. Putin je osokoljen time što Trump u više od šest mjeseci nije napravio apsolutno ništa. Dakle, lijepo molim da svi prestanu slušati što Trump govori i počne razmišljati o tome što Trump doista čini. Prije deset dana u ponedjeljak, istekla još dva tjedna koje je Trump dao Putinu kao ultimatum da krene u pregovore sa Zelenima, nakon sastanka na Aljasci. Ništa se nije dogodilo.

Znači, ova današnja Trumpovo 'Krećemo' je beznačajno?

Potpuno beznačajno.

Analitičar Sky News kaže da je ovo ruska taktika rezanja salame

Točno. Stvar je u tome da Putin želi vidjeti na kojoj razini će Europa reagirati. Ako ne reagira na ovu provokaciju, za par mjeseci možemo imati 24 drona na nekom polju u Poljskoj nego 24 krstareće rakete na Varšavi. Što onda? Dakle, ako Europa reagira na pravi način kao što je reagirala. Dakle, u rušenju ovih dronova su sudjelovali ne samo Poljaci, nego i zrakoplovi iz Nizozemske i Italije. Ako Europa pokaže snagu i čvrstinu, onda eskalacije neće biti.

Često govorimo da je Europa troma i spora. Danas nije bilo tako. Zadovoljni ste odgovorom Europe?

Da. Ne samo to, nego je i predsjednica Europske komisije održala po prvi put vrlo ratoborni govor u EU parlamentu, ali doista tu retoriku treba koristiti. Dakle, treba konačno reći Putinu da nam je dosta. Ljudi često govorio da je Europa troma i spora, ali to je potpuno besmisleno. Europa ima svoje mehanizme usuglašavanja, ima svoje odbore, svoje procedure, ali kad se to sve skupa poštima Europa kreće, jako teško ju je zaustaviti. Pazite, ipak imamo posla s 500 milijuna stanovnika, s velikim BDP-om. Nije nikakav problem da ta Europa razvije vlastitu koherentnu obranu, odnosno koherentni odgovor na ruske prijetnje.

Neki odgovor se već sprema. U Francuskoj kažu bolnicama da moraju biti spremni za desetke tisuća ranjenika. U Njemačkoj spremaju i konzerviranu hranu. Je li to dobro? Treba li se Europa spremati tako odgovoriti?

Europa zapravo treba shvatiti jednu temeljnu činjenicu na koju upozoravam već pune tri godine, a to je da živimo u hladnom ratu 2.0. Dakle, oni koji su dovoljno stariji se sjećaju Hladnog rata 1.0 i sve što se tada događalo od nuklearnih prijetnji se ponavlja i sada. Ja sam nabrojao u ove tri i pol godine 52 ruske nuklearne prijetnje, dakle više nego što ih je bilo u onom hladnom ratu. Ali sva ta logika, dakle provokacije, špijunske igre, plasiranje dezinformacija, korištenje raznih rusofilskih kanala da bi se na neki način dovelo u sumnju bilo koja akcija protiv ruskih namjera. Sve to smo vidjeli i u onom prvom hladnom ratu.

Vidjeli smo što rade Njemačka, što radi Francuska, a što radi Hrvatska, odnosno što bi trebala raditi?

A za razliku od te dvije zemlje, Hrvatska ima konkretno iskustvo rata. Oni u ratu nisu bili. Dakle, mi smo u ratu bili i to ne jako davno, dakle samo jednu generaciju prije. Osim toga, Hrvatska po svojem običaju improvizira kad je baš gusto. Mi ćemo se početi pripremati za rat kad on već počne, ali smo po običaju dobri improvizatori. Dakle, ja to ne bi bio prilično uspaničen. I to posebno zato što je sada svima u Europi jasno kud ovo ide ako se pokažemo mlaki i nezainteresirani. Dakle, moramo reći da to se događa.

Ovo je bila namjerna i svjesna provokacija da se vidi kako ćemo reagirati. Ključno je, dakle, da je Europa reagirala, bez signala barbe iz Amerike. Dakle, ono što je problem kod Europe je to što smo mi desetljećima živjeli u iluziji da će netko čarobnim štapićem, taj netko u Bijeloj kući rješavati sve naše sigurnosne probleme i na Mediteranu i na Bliskom istoku i istočno od nas prema Rusiji, odnosno u samoj Rusiji. A mi ćemo tu divno živjeti i proizvoditi lijepe automobile, krasne cipele, primati turiste, mlatiti novce i piti fina vina, finu papicu jesti i netko drugi će za nas misliti o našoj sigurnosti. Toga više nema. Dakle, taj barba u Americi više ne postoji, odnosno ako i postoji o Bijeloj kući, ne zanima ga ništa što se događa u Europi.

Rekli ste da je Putina osokolilo ono što se dogodilo u Pekingu? Jesmo li stvarno na samitu gledali diktatora i novi svjetski poredak koji se stvara, odnosno jesu li to protivnici Europe u tom nekom ratu, ako do njega dođe?

Sva ekipa koja se tamo okupila je ekipa iz zemalja koje nemaju problema s migrantima jer u te zemlje nitko ne ide da bi našao bolji život. Svi idu u Europu, u Europsku uniju, Sjedinjene Države, u Australiju, Kanadu, Japan, u Koreju, ali ne idu u te zemlje koje su se tamo okupile. Naravno, cijeli taj skup je bio zapravo poruka Xi Jinping partnerima u Europi i partnerima u SAD-u "vidite, ja sam jak, ja mogu ovu ekipu imati oko sebe i ja ih mogu imati pod kontrolom".

Bojite li se? Je li realno da se bojimo rata? Trebamo li biti zabrinuti? Je li moguće da će stvarno i Treći svjetski rat započeti u Poljskoj ili je već počeo u Ukrajini?

Ne. Ne trebamo se bojati rata. Međutim, moramo biti svjesni, ponavljam da je ovo hladni rat 2.0 i da se moramo ponašati na odgovarajući način. Putin je podsjetio bih još jednom oportunist. On napada protivnika za kojeg zna da je slab i on se po tome ne razlikuje od Miloševića. Dakle, da je Ukrajina prije tri godine imala vojsku kakvu će imati za pet godina, oni nikad ne bi napao, kao što ni Milošević nikad ne bi napao Hrvatsku, da je Hrvatska 91 imala opremljenu vojsku kakvu je imala 95.

To je jedan kroz jedan. Dakle, on je oportunist ako vidi da s druge strane ima organiziranu Europu koja će reagirati oštro i beskompromisno i, štoviše, pojačati krug sankcija i vlastitih tih akcija protiv Rusije i njenih banaka, onda neće napraviti ništa, ali ako vidi da mi ne reagiramo, nego se povlačimo i mislimo da ćemo se izvući iz ove cijele priče da se pravimo mrtvi. To onda neće biti dobro.