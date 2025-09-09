​Njih ne zanimaju tuđa mišljenja i jasno kažu: 'Ako će Izrael sudjelovati na Eurosongu, mi nećemo'

SLOVENCI ODLUČILI /

I tako. Dok je Hrvatska vanjska politika, u najmanju ruku psihotična, dotle naši susjedi hrabro brode po svome. Ako će Izrael sudjelovati na Eurosongu, Slovenija neće.

Slovenci imaju jasnu politiku: Prvo su priznali Palestinu, njihova predsjednica prva je u Europi rekla da Izrael provodi genocidnu politiku, a na skupštini Europske radiodifuzijske unije izrazili su protivljenje sudjelovanju Izraela na natjecanju. Direktorica TV Slovenija kaže da se izraelski javni servis ne može odvojiti od države koju predstavlja. A zabrinuti su i zbog toga što bi politički interesi mogli utjecati na rezultate, posebno zato jer je ove godine Izraelka bila prva po glasovima publike. Pa vjeruju da i gledatelji sumnjaju u vjerodostojnost natjecanja.