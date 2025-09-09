Što bi se dogodilo da Hrvatska vrati kunu: Bi li cijene pale ili bi rasle?

SAMO MIT /

A što da stvarno vratimo kunu? Što da se ispuni želja Mire Bulja, koji misli da su zbog eura cijene eksplodirale, a da su plaće i mirovine bezvrijedne? Ne misli to samo on: nedavno je RTL-ovo istraživanje pokazalo je da bi povratak kune podržalo 44% građana. Što ta polovina Hrvata misli? Da bi se cijene vratile na staro? Da bi kava opet bila 8 kuna, pizza 35, a muška frizura 30? Da bi se vremeplovom vratili u doba kad je maslac bio 10 kuna? Da bi vam pola litre pive u kafiću konobar opet čudesno naplatio 12 kuna? Ne bi. Cijene bi rasle, inflacija bi ubrzala, a plaća bi vam vrijedila još manje. Što bi bilo da vratimo kunu? Više pogledajte u prilogu Petra Panjkote