Rukometaši Zagreba kreću u novu sezonu Lige prvaka, skupina je iznimno teška

TEK MU JE 40 /
Obitelj na terenu i iznenađenje u svlačionici: Ovo su suigrači poželjeli Luki za rođendan
Rukometaši Zagreba sutra kreću u novu sezonu Lige prvaka. U prvom kolu gostuju u Bitolju kod prvaka Sjeverne Makedonije - Pelistera. Sastav zagrebačke momčadi bitno se promijenio u odnosu na prošlu sezonu, a čeka ga iznimno teška skupina.
Osim s Pelisterom, hrvatski prvak igrat će protiv aktualnog prvaka Europe - Magdeburga, a tu su još Barcelona, PSG, mađarski Pick Szeged, poljska Wisla iz Plocka, te danski Gudme.
Kako Luka Lovre Klarica najavljuje utakmicu u Makedoniji, pogledajte u videu.