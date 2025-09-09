Rukometaši Zagreba kreću u novu sezonu Lige prvaka, skupina je iznimno teška

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

SRETNO, LAVOVI /

Rukometaši Zagreba sutra kreću u novu sezonu Lige prvaka. U prvom kolu gostuju u Bitolju kod prvaka Sjeverne Makedonije - Pelistera. Sastav zagrebačke momčadi bitno se promijenio u odnosu na prošlu sezonu, a čeka ga iznimno teška skupina.

Osim s Pelisterom, hrvatski prvak igrat će protiv aktualnog prvaka Europe - Magdeburga, a tu su još Barcelona, PSG, mađarski Pick Szeged, poljska Wisla iz Plocka, te danski Gudme.

Kako Luka Lovre Klarica najavljuje utakmicu u Makedoniji, pogledajte u videu.