SRETNO, LAVOVI /

Rukometaši Zagreba kreću u novu sezonu Lige prvaka, skupina je iznimno teška

Rukometaši Zagreba sutra kreću u novu sezonu Lige prvaka. U prvom kolu gostuju u Bitolju kod prvaka Sjeverne Makedonije - Pelistera. Sastav zagrebačke momčadi bitno se promijenio u odnosu na prošlu sezonu, a čeka ga iznimno teška skupina.

Osim s Pelisterom, hrvatski prvak igrat će protiv aktualnog prvaka Europe - Magdeburga, a tu su još Barcelona, PSG, mađarski Pick Szeged, poljska Wisla iz Plocka, te danski Gudme.

Kako Luka Lovre Klarica najavljuje utakmicu u Makedoniji, pogledajte u videu.

9.9.2025.
20:19
Sportski.net
Rk ZagrebRukometna Liga Prvaka
